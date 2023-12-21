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炎亞綸陷官司不忘送愛心！出庭後PO燦笑照　為小病友準備聖誕禮物

▲炎亞綸（左3）雖深陷官司，仍不忘送愛心！今出庭後炎亞綸晚間PO出燦笑照，透露已為小病友們準備好聖誕禮物。（圖／炎亞綸臉書）
▲炎亞綸（左3）雖深陷官司，仍不忘送愛心！今出庭後炎亞綸晚間PO出燦笑照，透露已為小病友們準備好聖誕禮物。（圖／炎亞綸臉書）

記者黃盈容／綜合報導

藝人炎亞綸（改名吳秉孺）6月被爆性醜聞遭檢警查辦，檢方日前依《兒少性剝削防制條例》拍攝、意圖散布而持有少年性影像等2項罪名起訴炎亞綸。今（21）日首度開庭，炎亞綸事後受訪表示，盡最大的誠意跟努力，讓雙方和解。儘管深陷官司，但炎亞綸愛心不落人後，今天晚間PO出燦笑照，表示「慈濟醫院以及門諾醫院的小朋友們，準備好過聖誕節了嗎？你們的聖誕禮物，都為你們挑好了，一個人兩樣，任君挑選。」

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耀樂6月21日出面公開指控，未成年時遭炎亞綸性侵、偷拍性影像。經士林地檢署偵辦後，檢察官認為炎亞綸的防害性自主罪證不足，不起訴，但有拍攝性私密影片且有外流，且當時被害人未成年，因此依《兒童及少年性剝削防制條例》起訴。

▲藝人炎亞綸今出庭。（圖／讀者提供，2023.12.21）
▲藝人炎亞綸今出庭。（圖／讀者提供，2023.12.21）
今炎亞綸身穿輕便的運動上衣褲及外套，戴著口罩，現身法院，並在開庭後公開受訪，他表示，目前心情OK，「盡最大的誠意跟努力，讓彼此雙方的條件，都能滿足到可以和解的狀況」，至於和解金額數字，炎亞綸則說「這不能說」。

晚間，炎亞綸也PO出多張與玩具、禮物合影的照片，透露為慈濟醫院以及門諾醫院的小朋友們準備好聖誕禮物，他的善舉也獲一片好評，許多網友紛紛在底下替他打氣加油。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 
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