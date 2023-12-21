炎亞綸陷官司不忘送愛心！出庭後PO燦笑照 為小病友準備聖誕禮物
藝人炎亞綸（改名吳秉孺）6月被爆性醜聞遭檢警查辦，檢方日前依《兒少性剝削防制條例》拍攝、意圖散布而持有少年性影像等2項罪名起訴炎亞綸。今（21）日首度開庭，炎亞綸事後受訪表示，盡最大的誠意跟努力，讓雙方和解。儘管深陷官司，但炎亞綸愛心不落人後，今天晚間PO出燦笑照，表示「慈濟醫院以及門諾醫院的小朋友們，準備好過聖誕節了嗎？你們的聖誕禮物，都為你們挑好了，一個人兩樣，任君挑選。」
記者黃盈容／綜合報導
耀樂6月21日出面公開指控，未成年時遭炎亞綸性侵、偷拍性影像。經士林地檢署偵辦後，檢察官認為炎亞綸的防害性自主罪證不足，不起訴，但有拍攝性私密影片且有外流，且當時被害人未成年，因此依《兒童及少年性剝削防制條例》起訴。
今炎亞綸身穿輕便的運動上衣褲及外套，戴著口罩，現身法院，並在開庭後公開受訪，他表示，目前心情OK，「盡最大的誠意跟努力，讓彼此雙方的條件，都能滿足到可以和解的狀況」，至於和解金額數字，炎亞綸則說「這不能說」。
晚間，炎亞綸也PO出多張與玩具、禮物合影的照片，透露為慈濟醫院以及門諾醫院的小朋友們準備好聖誕禮物，他的善舉也獲一片好評，許多網友紛紛在底下替他打氣加油。
※【NOWnews 今日新聞
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