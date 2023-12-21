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「先買後付」業務崛起！傳純網銀也想搶食大餅　金管會說話了

▲「先買後付」（BNPL）業務在國內發展快速，傳出純網銀也想搶食這塊大餅，對此，金管會今（21）日表示，沒接獲相關訊息。（圖／記者顏真真攝）
▲「先買後付」（BNPL）業務在國內發展快速，傳出純網銀也想搶食這塊大餅，對此，金管會今（21）日表示，沒接獲相關訊息。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

先買後付（BNPL）業務在國內發展快速，傳出純網銀也想搶食這塊大餅。對此，金管會今（21）日表示，BNPL類似信用貸款分期還款業務，原屬於銀行授信範由於範疇之內，在相關前提下，不論實體或純網銀都可辦理，目前還沒接到純網銀要辦理的相關規畫，若各銀行有需要，可以向金管會提出相關業務規畫，尤其這業務適用到DRB（負債比）22倍上限規定，如何訂定相關機制可以跟金管會討論。

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其實，BNPL為存在於市場多年的「分期付款」服務，非屬金融特許業務。近年BNPL業者與電商平台合作發展，惟其審核快速衍生過度消費或信用過度擴張的疑慮，尤其BNPL業者對各項費用及利息計收等資訊揭露、個資蒐集與利用、債務催收方式等，亦攸關民眾權益，也引發關注。

金管會在今年初也有提醒，民眾利用BNPL服務時，宜具有風險意識，建議民眾消費前先衡量自己的收入與支出，先計劃再消費，避免因衝動性購買，造成個人信用過度擴張，導致無力償還債務，還有先了解商品交付條件、還款條件及相關費用計收，例如廣告宣稱「分期零利率」，是否另外收取其他費用等，然後了解借款相關支出並預為因應，BNPL服務本質屬借貸，除利息外，可能尚有違約金、遲延利息等，評估是否在自己能負擔範圍。

對於想辦理BNPL的業者，金管會也提出兩大建議，包括一、建立適當風險控管機制，包括對消費者及合作商家之徵授信管理、財業務風險評估、資安風險管理及防範詐騙。二、應有完善消費者保護措施，包括個資保護、客訴爭議處理、客戶財務風險警示及債務協處機制、訂約公平誠信、資訊充分揭露，及行銷廣告招攬應確保無虛偽不實或誤導消費者情形。

金管會也強調，BNPL業務類似信用貸款分期還款業務，銀行得提供類此服務，BNPL業者亦可參考銀行風險控管及資訊揭露等做法；金融機構的轉投資事業如有經營BNPL業務，金管會將要求金融機構督導該轉投資事業強化內部控制及風險管理。

現在傳出純網銀也想搶食BNPL這市場大餅，金管會今日回應表示，這類似信用卡貸款分期還款業務，屬銀行授信範疇之內，銀行有適當風險控管機制，而且能確保民眾還款能力，維持相當信用及妥適理財理債，在相關前提下，不管實體銀行或純網銀都可以辦理。

不過，金管會強調，目前沒有接到純網銀要辦理BNPL業務的相關規畫，若各銀行有相關業務發展需要，可以向金管會提出，當然，這原本就是銀行授信業務，理論上都可以直接開辦，只是因適用DRB（負債比）22倍上限的規定，如何訂定相關機制較適合，若銀行有疑問可以跟金管會做討論。

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