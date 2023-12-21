▲低溫下探10度！　醫囑：長時間蓋電熱毯易造成皮膚發炎

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【拋棄式暖暖包】暖暖包，大概是最方便便宜的保暖小物了，市面上有手握式及黏貼式兩種，內容物以活性炭、鐵粉等為主要成分，外層以棉質布包裝，拆封後雙手搓揉幾下，讓鐵粉氧化產生熱能，可以達到保暖效果。一般來說，暖暖包一小包使用時限為12小時，國家標準規定溫度最高不能超過70℃，暖暖包平均約可維持40℃的溫度，在寒流來時或需要的時候，能提供最簡易又方便的保暖。
【充電式暖抱枕】這類型的發熱暖抱枕，造型多樣、圖案可愛，使用前只需充電，完成後會有發熱效果，時效則依照商品不同而異，操作還算方便，由於體積問題，不太適合帶出門，較適合居家或辦公室等室內空間使用。
【充電式小懷爐】利用充電方式讓小型懷爐發熱，充電約3小時，可使用3小時，保暖溫度大約可達50-～60℃左右，減少拋棄式保暖商品的垃圾問題，但保暖度時間不夠久，外出長時間使用上會有點不方便。
【電熱毯】插電使用的電熱毯，是不少怕冷女性的秋冬必備保暖物品，不論是趕報告、追劇、上網拍，電熱毯一蓋上暖呼呼，再冷都不怕，還有不少四肢容易冰冷的老人家，也特別喜愛電熱毯來溫暖手腳，只是使用時要特別留意溫度與充電方式，並且避免碰到水或長時間蓋著睡覺。
【圍巾手套毛帽】這類保暖小物，可說是保暖兼具造型功用，秋冬衣物大多以深色系為主，追求時髦感的女性們，總是希望身上多些配件來凸顯穿著，這時圍巾、手套、毛帽等就是最佳搭配單品，不但兼具造型專用，保暖度也要夠，才能夠「愛水不怕流鼻水」。
文章授權提供／常春月刊
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60332
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