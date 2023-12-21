巴西監獄出奇招！找來「鵝特工」進駐防逃獄 超神經質比狗還好用
為了應對層出不窮的逃獄事件，巴西聖卡塔琳娜州（Santa Catarina）的一所監獄找來一群「鵝特工」，專門負責在監獄內部柵欄與外部大牆之間的綠地裡巡邏，若有受刑人想要逃獄，當他越過柵欄想要翻越大牆前，這群神經質的大鵝就是最後一道防線。巴西獄方更透露，「鵝特工」的表現比巡邏犬還要好。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《路透社》報導，鵝天生的警覺性與地域意識使牠們能夠成為優秀的警戒哨兵，只要有任何風吹草動，鵝群們就會扯開喉嚨大叫，引起獄警們的注意。
獄方表示，監獄內有電子設備隨時監控，同時也有現場獄警巡邏監控，而「鵝特工」則是特別安排的第三道防線，過去是使用巡邏犬，但「鵝特工」工作表現更加出色，成功取代了汪星人的地位。
這群「鵝特工」的領頭鵝叫做「飄飄（Piu-Piu）」，由他負責帶領鵝群巡邏，獄警呼喊飄飄時，他也會發出嘎嘎叫作為回應。
典獄長德蘇薩（Marcos Roberto de Souza）表示，除了警覺心強，飼養鵝群也比飼養狗狗便宜。另外，監獄本身位在僻靜的山區，即使白天也非常安靜，適合鵝群生活，且在這種安靜的環境下，鵝群發出的聲音就足以立即吸引獄警的注意，這也是獄方決定使用「鵝特工」的考量原因之一。