觀察／拆彈「賴皮寮」危機後　賴清德今環島打政策牌「載歌載舞」

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將爭議「拆彈」後，賴清德今一早隨即啟動四天三夜的「唱土地的歌，拚咱的希望」行動，結合鄉親之力，在18縣市拼出「選對的人」、「美德贏台灣」等文字，同時對各縣市提出相關政見。
對於在政見上拋出將老房「公益信託」策略，輔選人士透露，在選戰節奏上，團隊原本決定，要在第一場辯論會中回應各項重要議題，包含萬里老宅違建爭議，但這次電視政見會的時間較辯論會早，因此決定第一場就正面回應，宣布將萬里老家公益信託，並作為礦工紀念館使用，同時丟球給藍白對手侯友宜、柯文哲，喊話應將文化大群館及停車場農地也交付公益信託，「20日就設定為重要節點！」
輔選人士說明，賴清德展開環島行的原因就是希望能均衡各縣市發展，因此提出「均衡台灣國家建設計畫」，要讓支持者一同參與、一同站出來。
賴清德今天共走訪宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣四縣市，在各縣市與支持者分別拼出「選」、「對」、「的」、「人」，同時對四縣市提出「因地制宜」的政策牛肉，由於這些縣市較屬於交通不便地方，因此特別對症下藥提出解方，例如喊出高鐵延伸宜蘭、屏東、研究推動花東快速道路等；此外，這些區域醫療議題受關注，賴也喊出要把健康醫療帶到屏東、推動台東馬偕醫院升格為「準醫學中心」等政策。
「唱土地的歌，拚咱的希望」活動特色，包含賴清德到各縣市與支持者拼字，同時也會帶領鄉親大跳競選歌曲「挺台灣應援曲」和大唱「路」，有趣的是，賴在跳舞時顯得相當尷尬，有時候還會慢一拍，至於唱歌則有漸入佳境趨勢，底下的民眾開啟手機手電筒揮舞，場面相當溫馨。
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