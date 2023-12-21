寒流急凍！樹林高中禁止學生外穿保暖衣物　學生遭罰2000下開合跳

觀察／拆彈「賴皮寮」危機後　賴清德今環島打政策牌「載歌載舞」

▲賴清德赴各縣市造勢時，帶領支持者唱「路」。（圖／記者陳佩君攝，2023.12.21）
▲賴清德赴各縣市造勢時，帶領支持者唱「路」。（圖／記者陳佩君攝，2023.12.21）

記者陳佩君／屏東報導

民進黨總統候選人賴清德萬里老家風波「炎上」，網路梗圖嘲諷文「春風吹又生」，為避免風波延燒，賴昨天在總統政見會上拋出將老家「公益信託」，除了正面迎戰對手質疑外，更要替選情止血。他今（21）日展開「唱土地的歌，拚咱的希望」拼圖環島行程，與鄉親「載歌載舞」搏感情，更為各縣市端出「政策牛肉」及未來願景，要靠政見贏得選民支持。

我是廣告 請繼續往下閱讀
賴清德老家被外界質疑違建，雖然屢次對外訴諸礦區房是「歷史因素」所致，且礦區房子是早在法令規定前，就已經合法存在，但仍是無法獲得部分網友認同，老宅甚至被網友Kuso成為「賴皮寮」；賴清德昨在政見發表會拋出，「在礦區居住權獲得保障之後，為了紀念礦工對當年經濟的貢獻，願意把房子交付公益信託，優先作為礦工生活紀念館」，試圖為選情止血。

將爭議「拆彈」後，賴清德今一早隨即啟動四天三夜的「唱土地的歌，拚咱的希望」行動，結合鄉親之力，在18縣市拼出「選對的人」、「美德贏台灣」等文字，同時對各縣市提出相關政見。

▲賴清德與民眾共同拼字。（圖／賴競總提供）
▲賴清德與民眾共同拼字。（圖／賴競總提供）
對於在政見上拋出將老房「公益信託」策略，輔選人士透露，在選戰節奏上，團隊原本決定，要在第一場辯論會中回應各項重要議題，包含萬里老宅違建爭議，但這次電視政見會的時間較辯論會早，因此決定第一場就正面回應，宣布將萬里老家公益信託，並作為礦工紀念館使用，同時丟球給藍白對手侯友宜、柯文哲，喊話應將文化大群館及停車場農地也交付公益信託，「20日就設定為重要節點！」

輔選人士說明，賴清德展開環島行的原因就是希望能均衡各縣市發展，因此提出「均衡台灣國家建設計畫」，要讓支持者一同參與、一同站出來。

賴清德今天共走訪宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、屏東縣四縣市，在各縣市與支持者分別拼出「選」、「對」、「的」、「人」，同時對四縣市提出「因地制宜」的政策牛肉，由於這些縣市較屬於交通不便地方，因此特別對症下藥提出解方，例如喊出高鐵延伸宜蘭、屏東、研究推動花東快速道路等；此外，這些區域醫療議題受關注，賴也喊出要把健康醫療帶到屏東、推動台東馬偕醫院升格為「準醫學中心」等政策。

「唱土地的歌，拚咱的希望」活動特色，包含賴清德到各縣市與支持者拼字，同時也會帶領鄉親大跳競選歌曲「挺台灣應援曲」和大唱「路」，有趣的是，賴在跳舞時顯得相當尷尬，有時候還會慢一拍，至於唱歌則有漸入佳境趨勢，底下的民眾開啟手機手電筒揮舞，場面相當溫馨。

▲花蓮鄉親拼出「對」，象徵選對的人。（圖／賴清德競選總部提供）
▲花蓮鄉親拼出「的」，象徵選對的人。（圖／賴清德競選總部提供）
【決戰2024！三強鼎立前進總統府】明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。  

更多「2024大選」相關新聞。

連跑四縣市造勢！賴清德喊：把墾丁打造峇里島、大鵬灣打造夏威夷

台東要推3項發展！ 賴清德：研究推動花東快速道路「促進繁榮」

遺憾「花蓮國」被某家族私心耽擱　賴清德：要打造康莊大道

質疑不出示稅單涉嫌逃稅　民進黨酸：侯柯都收租「逃稅發大財」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞