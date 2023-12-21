新店碧潭堰完工、水漾博物館啟用 新北打造河川環境生機願景
新北市政府水利局今（21）日舉辦「新店溪水漾博物館暨碧潭堰成果發表會」，邀請國內水利及生態等專家學者、中央代表，分享碧潭堰整建完成後，於新店溪周邊環境所負具的生態、防洪、人本及環境教育意義，新北市副市長陳純敬及水利局長宋德仁也分享近年新北水利建設成果與經驗，期待透過中央、地方及NGO等一起為新北市河川環境緊密協作，共同規劃新店溪願景。
記者吳嘉億／新北報導
陳純敬表示，成果發表會邀集各界代表共同集思廣益豐富水漾博物館內涵，從新店溪水漾博物館首重的碧潭堰環圈出發，展現市府與中央攜手於新店溪河段相關水環境建設的成果，深化各界對水環境優化與生態友善比肩發展的政策推動，親身感受新北河川的完美蛻變。
宋德仁則說到，碧潭堰打造長約132公尺的新店溪最大魚道，在間隔46年後打通新店溪水族溯游生態圈，設置了全國最大的魚道觀察窗，引入國內首見AI智慧魚類辨識系統，目前觀測有33種魚類及2種蝦蟹類，已達周邊物種50%以上均可使用魚道，其生態成果有助於環境教育的推動。
財團法人台灣水利環境科技研究發展教育基金會研究員梁世興指出，未來新店溪的水漾博物館結合水安全、水生態、水育樂、水文化，串聯碧潭風景區、碧潭堰、溪州公園與陽光運動園區4大場域，運用既有觀光、硬體及環境資源，鼓勵民眾走入河濱認識生態。