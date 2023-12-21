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姿勢不良長期腰酸背痛 三階段整合式神經痛治療可改善

▲奇美醫院一般醫學外科主任暨神經外科主治醫師洪翊傑(右)、奇美醫院健康促進護理師蔡雨宸(左)以三階段結合三部曲運動處方幫助黃小姐(中)解決長期腰痛困擾（圖／記者林怡孜攝，2023,12,21）
▲奇美醫院一般醫學外科主任暨神經外科主治醫師洪翊傑(右)、奇美醫院健康促進護理師蔡雨宸(左)以三階段結合三部曲運動處方幫助黃小姐(中)解決長期腰痛困擾（圖／記者林怡孜攝，2023,12,21）

記者林怡孜/台南報導

奇美醫院一般醫學外科主任暨神經外科主治醫師洪翊傑指出，8成國人一生中至少會遭遇一次下背痛；全民健保資料庫2022年統計，以背部症狀為主訴的病人佔門診就診原因排名第10位。多數人的急性背痛(長期姿勢不良、搬運重物等)會隨著時間自行緩解，但仍有近1至2成的病人在發病2個月後會常復發，若持續超過3個月以上，就可能演變為影響生活品質的慢性背痛(骨關節炎、脊椎退化、骨質疏鬆症、椎間盤突出等)。各國醫學研究統計指出，慢性背痛的盛行率約在3.9%至20.3%之間，盛行率在30歲至60歲間逐漸增長，且以女性居多。

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20歲黃小姐從事農業行銷，110年出現右側下背疼痛症狀，雖然至復健科診所接受藥物及復健治療，但疼痛未見好轉。最近更腰痛到無法伸直，也無法入眠。影像學檢查顯示腰椎輕微退化，合併腰椎第五節及薦椎第一節之椎間盤狹窄，且黃小姐的右側下背部疼痛來自於腰椎長期的過度使用引發累積性微小創傷、脊椎拉傷、姿勢不良進而導致腰椎小關節磨損，洪翊傑醫師建議黃小姐以「三階段」方式解決疼痛困擾。


第一階段利用神經阻斷術確認疼痛源頭，第二階段以高頻熱凝手術改善背部疼痛問題，改善神經痛症狀。第三階段由神經痛治療團隊的健康促進護理師運用運動護理概念進行衛教指導，除幫助黃小姐了解自身臀部疼痛症狀的可能成因，並教導居家自我筋膜放鬆法及梨狀肌伸展法放鬆肌肉，練習後疼痛症狀明顯獲得改善。後續門診回診，又進一步指導黃小姐加強背部與核心肌群，以避免背部疼痛復發。黃小姐表示疼痛感已不見，且未來會更加注意搬重物時的姿勢，不再讓腰痛情形發生。


洪翊傑醫師說明，奇美醫院神經外科與護理部於112年6月成立「整合式神經痛治療團隊」，藉由整合神經痛治療三階段及運動處方三部曲找到病灶，常見疼痛治療策略，包括：藥物(止痛藥、肌肉鬆弛劑等)、復健治療(熱療、電療、針灸等)、介入性疼痛治療(超音波導引注射、神經阻斷術、高頻熱凝手術等)以及脊椎外科手術(減壓固定手術等)。奇美醫院整合式神經痛治療團隊將介入性疼痛治療，結合術前、術後的護理衛教指導，幫助病人提升對自身疼痛問題的正確認知，病人可隨時在家中練習，避免疼痛復發。

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