救援小英雄Poli來了！音樂劇中文版臺灣首演12/22登衛武營
超人氣韓國卡通「救援小英雄波力」2023全新音樂劇中文版「救援小英雄Poli - 出動吧！找回黃金獎盃」12月22日至12月24日在衛武營歌劇院共演出五場。此劇獲得官方授權，原裝舞台、道具、人偶皆跨海直送來台。C MUSICAL藝術總監張芯慈表示，寓教於樂的故事內容，搭配劇場內的華麗舞台效果，要帶給孩子不同於螢幕的劇場魔法，是聖誕節度過美好親子時光的首選。
記者陳美嘉／高雄報導
「救援小英雄Poli - 出動吧！找回黃金獎盃」由韓國製作公司「SO INTERNATIONAL」攜手與臺灣長期致力於音樂劇推廣的「芯誠所製」和「C MUSICAL製作」共製共演。內容講述最美麗的布姆鎮要舉辦運動會，優勝者將獲得發明家Jin製作的黃金獎盃，但盜獵者波契突然闖入小鎮，綁架所有動物、放火燒森林，並且奪走黃金獎盃；布姆鎮英勇的救援小隊波力、安寶、羅伊、赫利因此出動，與鄰鎮的救援隊團結合作，讓運動會順利進行。
「救援小英雄Poli」為韓國2011年播出的兒童電視動畫，角色包含各類救援車種，透過任務的解決方法，激發孩童的創意和想像，同時讓2-9歲的小小朋友認識交通安全的觀念。
除了動畫播映外，Poli在韓國進行現場演出已有10年歷史，每年都會推出不同的故事與大小朋友見面，2023年全新製作的《救援小英雄Poli - 出動吧！找回黃金獎盃》中文版，不僅呈現精緻的戲偶，台上台下互動橋段更讓大小朋友引頸期待。