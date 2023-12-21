周杰倫怎麼了！聖誕節前夕喊「剩單」 連唱片公司都嚇傻
天王周杰倫於今（21）日晚上9點無預警推出新歌〈聖誕星〉，MV中周杰倫以多款造型入鏡，此次推出新歌其實連唱片公司都在意料之外，因為周杰倫真的太忙。而這次新歌不同於聖誕熱鬧的氣氛，是一首感傷的歌曲，MV劇情講述一起過聖誕節的對象卻在聖誕節前夕分手，讓聖誕節變成「剩單節」。
記者吳雨婕／綜合報導
事實上，周杰倫日前在直播中向提早透露新歌名字是「三個字」，還有MV中有壁爐的場景，音樂前奏也有壁爐裡面柴火的聲音，更表示新歌的題材是自己以前沒有特別寫過的主題，種種線索立即在網上引起熱烈討論。
〈聖誕星〉歌詞「我的愛就像聖誕樹頂的星星，裝飾完到最後才能夠獻上真心，等不及的你沒有佇留的腳印，依偎懷裡的熱情已結冰。」描繪在歡樂節慶裡「剩單」的心情，原本約好一起共度聖誕節的對象，卻在這天之前分手了，只好獨自一人佈置聖誕樹，心情與預期歡樂的場景形成強烈的反差。
周杰倫寫過很多與節日有關的歌曲，像端午節的〈療傷燒肉粽〉、生日的〈祝我生日快樂〉、母親節〈聽媽媽的話〉等，周杰倫笑說：「很多與節日有關的歌曲都寫過了，特別為聖誕節這個主題創作的歌還沒寫過，以後大家聽聖誕節的歌曲，除了瑪麗亞凱莉的，還有我這首歌的選擇。」
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