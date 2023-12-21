台灣進步快女性有機會！賴清德：女性總統不會只有蔡英文

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賴清德說，未來他將積極從事公益與公義。教育方面，他將落實高中職全面免學費、推動學雜費補助政策；老人福利方面，將在「長照2.0」基礎上，續推「長照3.0」，增加長照據點、興建安養中心等；育兒方面，將升級「0-6歲國家一起養」政策至2.0版本，也將推動「0-22歲投資未來世代」；社會公義方面，則以他過去在台南組成的「做工行善團」為例，宣示未來將推及全國，為弱勢族群修繕房子，讓大家都能安居。
在性別方面上，賴清德承諾將全力打造性別平權的社會，讓男性有空間、女性有機會；他笑稱，台灣社會進步的很快，男性有空間，女性有機會，未來這條路要繼續走，「女性不是只有當縣長而已，還是總統欸！」他提到，「我相信大家一定都有把握啦，台灣總統、女性總統，不會只有蔡英文這一位」。
賴清德也說，國際政局瞬息萬變，中國近日又在南海、東海不斷進行軍事演習，國際社會都在關心台灣人民在明年大選中，是會選擇與民主陣營站在一起，還是要走回親中老路？並強調這場選舉牽涉台灣未來、印太區域的和平穩定，需要大家一同「選對的人，走對的路」。
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