小甜甜前夫宋晉賢恢單暴瘦17公斤！棄保險業「改開Uber」月收8萬
女星小甜甜（張可昀）3月結束和前夫宋晉賢2年婚姻，當初2人因家務事鬧得滿城風雨，如今各自安好，小甜甜有了上班族新歡，27歲的宋晉賢則從金融保險業轉行改開Uber。他透露現工時約10小時，月收入可達8萬。已開3個月的他體重還出現驚人變化，從82公斤成功鏟肉17公斤，瘦到65公斤，變身韓系歐巴。
記者黃盈容/綜合報導
據《三立新聞網》報導，宋晉賢開Uber，主要在跑機場接送，每天工時約10小時，1個月收入有8萬。再扣掉油錢、車貸跟房租，及定期支付給小甜甜的費用，每月可存4萬左右。
他之前本來開月租2萬2000元的車，但有次到八里載客不小心發生自撞意外，後來決定砸97萬買新車，只是沒想到前陣子在等紅綠燈時被機車騎士刮傷車，他倒是很正面思考：「不過這有時候難免的，會有一些小傷痕。」
他當Uber司機3個月後，還成功瘦了17公斤，宋晉賢表示，前2年會發福是因太常吃外送，他說當時小甜甜會希望一起吃，照三餐叫外送，每月花費破萬元就算了，之前去做體檢，還發現健康亮紅燈，有脂肪肝，宋晉賢因此開始調整飲食，成功控制體重。
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