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在超商刷卡消費注意了　5銀行限縮在7-11、全家支付方式

▲習慣在超商刷卡消費的人注意，國內5家銀行限縮在7-11、全家支付方式。（示意圖／美聯社／達志影像）
▲習慣在超商刷卡消費的人注意，國內5家銀行限縮在7-11、全家支付方式。（示意圖／美聯社／達志影像）

記者顏真真／台北報導

台灣便利商店相當普及，而且除現金付款之外，也能使用信用卡、行動電子支付等方式消費，連代收繳費都能綁定信用卡付款。不過，永豐銀行及新光銀行都已公告，與統一超商合約到期，明年起兩家信用卡都無法在7-11使用，另全盈+PAY亦公告，12月底綁定滙豐銀行信用卡中止在全家便利商店支付服務，而綁定中國信託、台北富邦銀行的信用卡明年也不支援在全家超商代收繳費交易。

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根據統一超商官網公告，目前有9家銀行信用卡包括國泰世華銀行、中信銀行、玉山銀行、台新銀行、聯邦銀行、台北富邦銀行、永豐銀行、新光銀行及華南銀行都能在7-11刷卡消費，但從明年起將少了永豐銀行、新光銀行這2家。

永豐銀行日前已公告，與統一超商合約期間至2023年12月31日屆期，自2024年1月1日起，永豐銀行各類支付卡包括信用卡，簽帳金融卡及儲值卡及其代碼化行動信用卡如Apple Pay Google Pay，將無法於統一超商及其OPEN錢包使用．請改以永豐銀行各類支付卡綁定電子支付錢包的方式消費，或使用永豐銀行有附加悠遊卡或一卡通功能的卡片消費。

新光銀行同樣也公告，新光銀行信用卡與統一超商合約至2023年12月31日屆期，自2024年1月1日起新光銀行信用卡、簽帳金融卡及代碼化行動信用卡如Apple Pay、GooglePay、台灣Pay及OPEN錢包無法於統一超商場域刷卡使用，但仍可使用新光信用卡附有悠遊卡或是一卡通的票證功能支付。

全盈支付+PAY日前也公告今年12月29日起，全盈+PAY綁定滙豐銀行信用卡中止全家便利商店支付服務，可改用指定信用卡進行交易，其餘全盈+PAY使用通路，如屈臣氏、棉花田等通路皆不受影響，仍可正常使用。

另外，全盈+PAY亦公告2024年1月1日起，中信銀行、台北富邦銀行信用卡將不支援全家便利商店門市代收繳費交易，請改用其他支援全家門市交易的信用卡繳付。

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