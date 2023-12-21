在超商刷卡消費注意了　5銀行限縮在7-11、全家支付方式

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永豐銀行日前已公告，與統一超商合約期間至2023年12月31日屆期，自2024年1月1日起，永豐銀行各類支付卡包括信用卡，簽帳金融卡及儲值卡及其代碼化行動信用卡如Apple Pay Google Pay，將無法於統一超商及其OPEN錢包使用．請改以永豐銀行各類支付卡綁定電子支付錢包的方式消費，或使用永豐銀行有附加悠遊卡或一卡通功能的卡片消費。
新光銀行同樣也公告，新光銀行信用卡與統一超商合約至2023年12月31日屆期，自2024年1月1日起新光銀行信用卡、簽帳金融卡及代碼化行動信用卡如Apple Pay、GooglePay、台灣Pay及OPEN錢包無法於統一超商場域刷卡使用，但仍可使用新光信用卡附有悠遊卡或是一卡通的票證功能支付。
全盈支付+PAY日前也公告今年12月29日起，全盈+PAY綁定滙豐銀行信用卡中止全家便利商店支付服務，可改用指定信用卡進行交易，其餘全盈+PAY使用通路，如屈臣氏、棉花田等通路皆不受影響，仍可正常使用。
另外，全盈+PAY亦公告2024年1月1日起，中信銀行、台北富邦銀行信用卡將不支援全家便利商店門市代收繳費交易，請改用其他支援全家門市交易的信用卡繳付。