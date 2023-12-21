中美恢復軍事對話！五角大廈：美軍高層與劉振立舉行視訊會議
中國國家主席習近平與美國總統拜登在舊金山的會晤當中，雙方對於恢復軍事溝通達成共識，而美國國防部今（21）則發表聲明指出，中美軍方高層已於當地時間21日早上進行視訊對話。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據美國國防部發表聲明，參與這次對話的有美軍參謀首長聯席會議主席布朗（Charles Q. Brown Jr.）與中國中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立。兩位軍事領導人討論了一系列全球和地區的安全問題，同時也談及雙方必須共同負責任地管理競爭、避免誤判，以及保持開放和直接溝通渠道的重要性。
布朗將軍在對話中重申，與中國軍方進行實質性對話能減少誤解的重要性。在此之前，美國曾多次要求恢復中美軍事對話，美國國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）在本月12日就曾表示，重啟美國與中國軍事交流的計劃進展順利。
拜登政府認為，這場對話是美中關係朝正確方向邁出的重要一步，過去兩年雙方在裴洛西訪問台灣、美國對台軍售、中國間諜氣球等議題上針鋒相對。
與此同時，美國國防部高級官員也提到預計中國將在明年三月的全國人民代表大會會議上任命新國防部長，而在李尚福遭免去國務委員及國防部長職務之後，目前中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立繼任該職位的呼聲最高。