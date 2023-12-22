法媒看蔡英文：政績近乎完美　卻鮮為人知的台灣總統

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（Le Point）20日刊出沃勒函的專訪內容，讓讀者透過法國記者的觀察，認識這位帶領世界第21大經濟體、8年政績近乎完美，卻鮮為人知的台灣女總統，以及她的成功與秘密。
《觀點週刊》報導指出，蔡英文將於2024年卸任，她在成功地將台灣推向國際社會後，幾乎完美地完成了兩個任期，但為什麼與世界上其他女性領導者相比，她在西方、特別是在歐洲卻如此鮮為人知？沃勒函認為，首先在3到4年前，人們很少論及台灣，還有些人錯誤地認為這個國家與中國有關，甚至視之為中華人民共和國的一個省份；直到新冠疫情爆發，才讓人們開始關注台灣，尤其是全球供應鏈的癱瘓讓人們意識到台灣在晶片產業的核心地位；最後則是因為烏克蘭的情況凸顯了戰爭風險。
其次，沃勒函認為這與蔡英文本人有關。在表面上她缺乏領袖魅力，她自己也承認在初擔任總統時有些許猶豫，年輕時也未曾想過要當總統。最後，第三個原因則與台灣的國際地位有關，目前只有13個國家承認其主權地位，台灣的總統和部長無法與外國對應的官員會面，宛如被隔離，而外交在很大程度上會決定新聞報導的內容。
然而沃勒函也認為，蔡英文展現了實現諾言的決心，一種類似於北歐式的社會民主主義理念；她不激昂，也不做演說者，人們因此而低估了她，這是新聞界的誤判。
沃勒函也在訪談中提到了蔡英文的個人經歷如何代表正在建構中的台灣認同，以及當年一個年輕女性如何在父權社會中登上權力的巔峰。沃勒函指出，蔡英文於2000年出任陸委會主委，直接面臨來自中國共產黨、中國國民黨以及內部的壓力；因當時民進黨籍的陳水扁當選總統，國民黨渴望重新奪回權力。同時，民進黨做為台獨的搖籃，當時黨內若干激進份子提出了一些冒險的提案，如就台灣獨立進行公投或改國號為「台灣共和國」，這必然會引發戰爭。蔡英文之所以能夠堅持立場，是因為她以技術官僚來看待政治，並將自我問題擱置一旁，冷靜地處理政治爭議，平息了中國民族主義和台獨狂熱。
《觀點週刊》指出，有人懷疑一個女性能否面對北京、並指揮國家軍隊。沃勒函則認為，蔡英文在擔任陸委會主委時，已經證明了自己知道如何對抗中國，且擁有真正的專業。儘管遭受了無數的性別歧視攻擊，她從未將自己定位為女權主義者，也沒有展現出被冒犯的樣子；她一直以國家領導人的形象出現，而不是一位女總統。事實上，台灣也有女權主義者批評她在女權問題上投入得不夠。
對於兩岸關係，蔡英文強調維持台海現狀，這項政策在她卸任後能否持續下去？沃勒函指出，中國方面確實在不斷挑戰極限，中國的飛機和船艦也越來越常跨越台灣海峽中線，特別是如果民進黨候選人賴清德在即將舉行的總統大選中獲勝的話，維持現狀將變得越來越複雜。因此他認為，維持現狀雖是蔡英文的政治遺產，但與此同時，台灣一直未能與對岸恢復對話，這也是蔡英文八年執政的一項遺憾。
在國防方面，沃勒函表示，台灣已經開始朝向「不對稱作戰」的戰略發展，但因為預算上的舉棋不定，所以進展緩慢。即使軍事成本非常高昂，但面對中國威脅，大型武器、軍機和艦艇都是必要的，台灣9月才剛剛有一艘國造潛艦下水。他也指出，蔡英文多次透過媒體及相關活動強調自己與軍隊站在一起，她身著防彈背心、迷彩服、戴著頭盔，以加強軍隊確實為政府服務的印象；還有鮮少為外界所知的、每年都有數百名台灣軍官前往美國和英國的學校受訓。
沃勒函認為，蔡英文在執政過程中，表現出十足的謙遜；但面對中國，她則展現了無懈可擊的堅持及原則，並在八年內堅定不移，保持一貫的方向。一個最佳的例子是其經濟政策，她在2016年宣布希望把對中國大陸的投資轉向東南亞，來「降低」對台灣經濟的風險；她做到了，這種尊重承諾的態度非常了不起。
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