拳擊／最重量級審判日！Anthony Joshua將挑戰拳王Otto Wallin
12月24日，拳擊界最偉大的拳王們將在一場緊張刺激的娛樂之夜中正面對決。《最重量級審判日》將以付費觀看的方式在英國、美國和全球200多個市場上線，台灣的拳迷可在智慧電視、平板、手機上觀看直播或隨選播放。 在這場史無前例的賽事中，曾兩次拿下世界統一重量級冠軍安東尼·約書亞(Anthony Joshua)將在聯合主賽事中迎戰2023年WBA洲際重量級拳王奧托·沃林(Otto Wallin)。在另一場聯合主賽事中，前WBO世界冠軍約瑟夫·帕克(Joseph Parker)將與曾擁有WBC世界冠軍頭銜的「銅色轟炸機」狄昂泰·魏爾德(Deontay Wilder)一較高下。
記者吳政紘/綜合報導
近期挑戰世界冠軍的丹尼爾·杜布瓦將努力重返鎂光燈下，他將與「大寶貝」賈瑞爾·米勒交手，而IBF排名第一的菲利普·赫爾戈維奇將對陣馬克·德莫里進行另一場重量級對決。
WBA世界輕重量級冠軍德米特里·比沃爾將捍衛他的第11次衛冕頭銜，對手是林登·亞瑟，而IBF世界巡洋艦級冠軍傑·奧佩塔伊將迎戰未嘗敗績的英國選手埃利斯·佐羅。
回到重量級，令人望而生畏的阿斯蘭貝克·馬克穆杜夫將面對歐洲冠軍阿吉特·卡巴耶，而頂級重量級選手弗蘭克·桑切斯將對決朱尼爾·法，以期更接近世界冠軍頭銜。
為了宣傳這個重磅賽事，DAZN邀請拳擊明星們拍攝了一支前所未見的宣傳大片。長達1分40秒的預告片中，拳擊手們全數化身為喪屍，身處於地球末日的世界，但出拳的力道卻絲毫未減，一拳就能打飛喪屍的頭！想要一探拳擊明星們在擂台下如何展現演技，可至DAZN TW的YouTube頻道觀賞。
沙烏地阿拉伯娛樂總局主席謝赫(Turki Alalshikh)說明與DAZN平台合作的重要性。他強調DAZN在運動串流服務方面的專業，加上其卓越的能力，使其成為轉播重要國際賽事的理想合作夥伴。這份協議也滿足了拳擊愛好者對《最重量級審判日》拳賽高品質直播及符合國際標準的需求。
DAZN集團執行長謝·塞蓋表示：今年我們已經轉播了超過100場比賽，DAZN是毫無爭議的全球拳擊之家。我們與合作夥伴努力不懈，為拳迷提供精彩的拳擊賽，並推動拳擊運動的發展。沙烏地阿拉伯和利雅德季是DAZN的重要合作夥伴。他們為全球運動迷提供頂級體育賽事所展現的能力和決心是無與倫比的。DAZN很榮幸獲選為這場歷史性拳擊之夜的全球轉播合作夥伴。我們將拳迷和他們對高品質娛樂的渴望置於首位。DAZN在200多個市場轉播內容的能力使我們成為滿足利雅德季雄心壯志的最佳選擇。
10月28日DAZN全球直播《王者對決》(Battle of the Baddest)拳擊賽，吸引全球大批拳迷付費觀看泰森·福瑞(Tyson Fury)擊敗弗朗西斯·納干諾(Francis Ngannou)，這是拳擊界近年難得一見的盛事。隨著聖誕氣氛越加濃厚，DAZN為全台拳迷呈現頂級拳賽《最重量級審判日》，與全球粉絲一起零時差共度佳節！
聯合主賽事：
- 「利雅德季」(Riyadh Season)的《最重量級審判日》(Day of Reckoning)拳擊賽將由DAZN在全球轉播，時間為2023年12月24日
- 在這歷史性的拳擊之夜，拳迷將見證眾多拳擊界明星在前所未見的對戰卡中對決：
還有：
- 安東尼·約書亞(Anthony Joshua)對奧托·沃林(Otto Wallin)
- 狄昂泰·魏爾德(Deontay Wilder)對約瑟夫·帕克(Joseph Parker)
- 丹尼爾·杜布瓦(Daniel Dubois)對賈瑞爾·米勒(Jarell Millier)
- 德米特里·比沃爾(Dmitry Bivol)對林登·亞瑟(Lyndon Arthur)
- 傑·奧佩塔伊(Jai Opetaia)對埃利斯·佐羅(Ellis Zorro)
- 菲利普·赫爾戈維奇(Filip Hrgovic)對馬克·德莫里(Mark DeMori)
- 阿斯蘭貝克·馬克穆杜夫(Arslanbek Makhmudov)對阿吉特·卡巴耶(Agit Kabayel)
- 弗蘭克·桑切斯(Frank Sanchez)對朱尼爾·法(Junior Fa)