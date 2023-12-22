高球／陳思涵、洪玉霖都上演一桿進洞！台灣大哥大女子公開賽加碼

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沒想到今天陳思涵在長度145碼的台豐球場第12洞，以八號鐵桿打出個人職業生涯第一個一桿進洞。陳思涵表示她沒看到球滾進洞中，是聽到前組選手歡呼後才知道自己打出了Ace。這記一桿進洞讓陳思涵獲得市價16.8萬的大自然高爾夫提供的八軸桿身全套球具。約莫兩個小時之後，洪玉霖在同一洞一樣用八號鐵桿漂亮一揮，小白球筆直朝洞口飛去，球落地後滾了兩下滑進洞中！
洪玉霖表示這是她第二次在職業比賽中打出hole in one，之前在日本比賽也打過一次。儘管根據大會規定這一洞的一桿進洞獎只能由首位打出Ace的選手獲得，不過，台灣大哥大董事長蔡明忠鼓勵選手能所不能，隨即決定加碼發放8萬元獎金給洪玉霖，同時台豐球場也決定大方加碼，送上大紅包來慶祝這個難得的成就，洪玉霖賽後也直呼：「不可思議！」
事實上，這記精彩絕倫的一桿進洞只是首日以68桿拔得頭籌的洪玉霖第二輪眾多亮點中的一個。出發時保有兩桿優勢的洪玉霖，顯然已經完全把月初美巡資格賽最後一輪鎩羽而歸的憾事暫時拋諸腦後，一下場就先聲奪人賺進一記博蒂，隨後逐步絕塵而去，若非par 3的第15洞因為開球短了一點沒上果嶺，一切兩推讓她掉了一桿，否則差點又要寫下兩天36洞bogey-free(零柏忌)的紀錄。
洪玉霖賽後表示6桿的領先是她職業生涯進入最後一輪決賽握有過的最大桿數優勢，至於明天要怎麼打？洪玉霖俏皮表示：「就拿球桿打啊！」剛打完美巡資格賽後，洪玉霖覺得回來台灣打球感覺距離比較短，原本在美國第二桿要用到長鐵桿或小雞腿進攻果嶺，現在只要用短鐵桿或劈起桿就足夠，因此抓鳥的機會大增。
另一方面，「富邦雙姝」姚宣榆與陳宇茹今天雙雙力爭上游，姚宣榆靠最後兩個五桿長洞連賺兩隻小鳥，以全場次佳的69桿繳卡；陳宇茹也靠最後一洞的再見博蒂打出70桿好成績，兩人目前同以141桿總桿，與美巡賽好手程思嘉及今年已經贏過三場台巡賽的泰國小鋼砲帕查拉朱達，並列第二。
明年決定從日巡返回台巡的姚宣榆透露第十七洞的小鳥她很滿意，但第十八洞第二桿嚴重左拉還打到車道，所幸小白球最後彈回球道，因此能射下小鳥她覺得有點意外與幸運。她說：「今天的長桿有比昨天好，幾次失誤運氣不錯，大多都能救回par。」陳宇茹則表示由於與第一名的桿數差距太大，「明天將全力積極搶攻，看能不能把亞軍拿下來。」
我國選手李欣今天則是連續第二天打出71桿，目前以142桿與台日混血的日籍選手岡村優並列第六。旅美好手徐薇淩今天一下場先賺一桿，第三洞吞了柏忌，隨後連續打出15個par，她賽後自我解嘲地表示：「好像第三洞以後就沒我的事，Eagle Hsu快變成Par Hsu了。」徐薇淩表示上週感覺狀況調整得很好，但周末跑去按摩完後覺得揮桿動作怪怪的，還需要調整一下。
大會今天在完成前兩輪36洞比賽後，取成績在150桿(含)以內的52名選手晉級明天的最後一輪決賽。第三輪決賽領先組洪玉霖、姚宣榆與帕查拉朱達預計8:20從第一洞出發，博斯高球台預計上午10點起提供直播，現場不收門票，歡迎球迷踴躍進場為喜愛的球星加油打氣！
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