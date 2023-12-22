冬至寒流發威冷爆了！清晨桃園6.7度 「19縣市極寒冷」低溫特報
今（22）日是24節氣當中的冬至，然而清晨寒流發威！中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮表示，今清晨觀測資料顯示，寒流激發的胞狀雲一路從黃海延伸至台灣北部海面，北台灣仍有低層雲，且有弱降水回波。而清晨本島平地最低氣溫前3分別為桃園楊梅6.7度，新竹關西7.0度，新北瑞芳、基隆七堵7.5度，已達寒流等級，氣象局也針對全台19縣市發布低溫特報，民眾出門千萬要記得保暖。
記者張嘉哲/綜合報導
氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今天到明天清晨本島受到寒流影響最大，北部、東半部有局部短暫雨，中南部多雲時晴；各地氣溫持續偏低。其中北台灣「極度寒冷」、中部偏冷、南部則是早晚冷，今天北部7至12度、中部8至18度、南部10至21度、東部9至20度，民眾應多加注意保暖。
吳德榮提到，而從（23）日白天起至下週（24）日下午冷空氣略減弱，北部、東半部有局部短暫雨，中南部山區有局部短暫降雨的機率，合歡、雪山、南湖等3000公尺以上高山，低溫仍在零度以下，降雪機率高；下週日晚至週二（26）日清晨冷空氣略增強，白天天氣好轉、但早晚仍很冷，應持續保暖！
至於跨年天氣如何？吳德榮也提到，跨年前無強冷空氣影響；下週二白天起至週三冷空氣再減弱，各地晴朗，氣溫回升，日夜溫差擴大。下週四南方水氣移入，降雨機率提高；下週五水氣通過，轉為時晴偶雨的天氣。
中央氣象署提醒，寒流影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今（22）日新北市、桃園市、新竹縣及連江縣局部地區有6度以下氣溫（橙色燈號）發生的機率，請注意防範。
🟡低溫特報範圍
📍橙色燈號（非常寒冷）：新北市、桃園市、新竹縣、基隆市、臺北市、宜蘭縣、金門縣、連江縣
📍黃色燈號（寒冷）：新竹市、苗栗縣、臺中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、花蓮縣、臺東縣