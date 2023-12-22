寒流-6°C太平山下雪了！遊客徹夜守候 目睹「雪白美景」超驚喜
冬至寒流發威！海拔2000公尺位於宜蘭的太平山國家森林遊樂園，在21日晚間11點半氣溫降到-6度，園區內開始飄雪，地面也結冰，讓不少徹夜追雪的遊客相當的興奮直呼「終於等到下雪了！」而太平山國家森林遊樂園也在今（22）日清晨分享當地照片，表示目前氣溫是-1度至-3度，要上山的民眾要特別小心。
記者張嘉哲/綜合報導
宜蘭太平山一直是每年冬季不少人都會去賞雪的地方，不少遊客看準寒流迎來時機，從21日開始預訂園區的太平山莊及翠峰山屋房間至週末，而21日下午開始寒流發威，太平山在下午4點攝氏1度，入夜後跌破0度，直到深夜11點半一度降到-6度，園區內開始下起雪，許多朝聖的遊客終於等到下雪興奮尖叫「終於等到了！」
太平山遊樂園經理阮名揚也出面表示「這是太平山入冬後的第一場瑞雪」園區也公開當時畫面，只見太平山莊廣場的貓頭鷹造型裝置藝術有一層白色雪片覆蓋在上頭，就像白色糖霜般。阮名揚說，今（22）原訂清晨6點開園，如果聯外道路路面結冰，工作人員會先處理，確認安全無虞再開放上山，入園車輛以1000輛為上限。
而太平山森林遊樂園粉專也在22日清晨更新，表示目前溫度是-1度至-3度，太平山莊周邊的霧凇、結霜都很明顯，經過巡路之後於6點開園。園方提醒，現在路面尚未出現結冰路段，若出現結冰路段將啟動交管破冰，管制點機動調整，今天入園不用雪鍊，但還是要小心開車，如果有雪鏈要上山還是備一下，沒雪鏈只能停在管制點，如要上山的話，登山杖、止滑鞋、保暖衣物要備妥。