67歲陳美鳳凍齡遭酸「有錢有美」 嚴立婷怒揭內幕：去醫美有用嗎
41歲女星嚴立婷常上遍各大綜藝節目，直率的性格受人喜愛，與前職籃球員張智峰婚後育有一對兒女，常上社群分享生活點滴。近日67歲陳美鳳出席活動，身材、狀態被讚宛如韓國女團，卻有網友酸「都是靠醫美」，對此，嚴立婷有感而發的說：「你們以為如果每天大吃大喝酗酒晚睡熬夜，去醫美有用嗎？」
記者薛羽彤／綜合報導
嚴立婷昨（21）日在臉書上表示，近日看到陳美鳳出席活動的新聞，身材狀態維持超好，整個人宛如韓國女團的成員，嚴立婷好奇看了留言區，怒斥酸民滿嘴酸言酸語，「什麼科技萬歲醫美無敵，有錢有美，沒錢喝水」，她直呼，「你們以為如果每天大吃大喝酗酒晚睡熬夜，去醫美有用嗎？Come on～羅馬絕對不是一天造成的！」
嚴立婷以自身舉例，24日即將滿42歲的她，只要稍微放肆一點亂吃亂喝，肚子跟大腿馬上就會長肉，就連偶爾想耍廢熬夜追劇，去照鏡子看看氣色，也會出現印堂發黑，「30歲以下可以仗著自己年輕，補個幾天眠可能就可以充電到95%；40歲以上冬眠都沒用，不自愛，殘酷的痕跡就會慢慢浮現。」
嚴立婷強調能維持好身材，一切都要靠堅強的克制力，透露自己一直維持在體脂19上下，並曬出正在健身的照片，「而平坦的小腹，是最基本的要求。」她表示過了40歲追求名牌的虛榮已經不那麼重要，更享受沉浸在與年齡不符的誇獎聲中，期望自己到了陳美鳳的年紀，「我也能繼續享受這種得來不易的虛榮感。」
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