MLB／2024大聯盟新制大變革！跑一壘區域增大　完整規定一次看

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1. 壘上有人從20秒內出手縮短為18秒。
2. 局間換投時，若新投手在剩不到2分鐘時才進入場內(警戒區)則熱身時間將設定成2分鐘(原本為2分15秒)。
3. 投手丘會議從5次減少為4次，但防守方若在8局結束時已經用完4次，則第9局仍可獲得額外的一次。
4. 在宣判死球後計時員將會直接開始計時(原本是投手上丘才開始計時)。
5. 已經上丘熱身的投手必須面對至少一名打者，不能一球未投就被換下。
6. 跑者從本壘到一壘間的跑壘區域(界外區和內野草皮間的紅土區域)變寬，但妨礙守備、妨礙跑壘的規則仍不受影響。
原本今年大聯盟規定已經改變，引進投球時鐘（Pitch Clock），電子暗號裝置，不僅壘上無人時，投手須在15秒內投球；壘上有人時，投手須在20秒內投球、內野守備佈陣將嚴格禁止、各壘包的大小將從邊長38公分延長到46公分，這都讓比賽節奏更快。
此外，今年新規定也限制投手最多牽制2次，再牽制沒抓到，跑者自動進壘，打者則要在8秒內進入打擊區，否則將被記一顆好球，這都讓比賽更有看頭，還有更多意外結果。
根據MLB官方數據顯示，去年球季1場比賽平均時間為3小時3分鐘，而今年季前賽開始採用新規則，將時間縮短至2小時37分鐘，節省了快30分鐘，難怪大聯盟官方積極想要改制。
美國職棒大聯盟球員工會執行董事Tony Clark發表聲明表示，球員們投票反對規則修改。「今天下午，球員代表投票反對大聯盟提出的 2024 年規則變更，」Tony Clark在聲明中表示。「正如他們在競賽規則會議明確表示的那樣，球員們強烈認為，繼上個賽季對比賽基本規則進行了巨大的改變之後，立即進行額外的改變是沒有必要的，並且不會給球迷、球員或場上的比賽帶來任何有意義的好處。」
針對大聯盟公布新制，不少球迷也留言：「只有跑壘看起來比較合理」、「對投手比較不利」、「這對大谷有什麼影響」、「何不都改成壘上無人也是18秒」等留言，看法兩極。
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