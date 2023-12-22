最多人去東南亞這國！旅客數贏過泰國 專家透露關鍵原因
2023年即將過去，以觀光業為主要收入之一的東南亞國家，統計今年最多旅客造訪之國，今年1月到11月馬來西亞的國際入境遊客達到2610萬人次，旅客人數竟然比有「旅遊業大國」之稱的泰國還要多。
國際中心賴正琳／綜合報導
《越南快訊》（VnExpress）報導，綜合各國統計數據，今年前11個月東南亞接待國際旅客最多的兩個國家是馬來西亞和泰國，分別達到2610萬和2460萬旅次，第三名是1240萬旅次的新加坡，第4名是1120萬旅次的越南。印尼為950萬旅次，菲律賓有460萬旅次，以及柬埔寨為440萬旅次。
專家分析馬來西亞的成功皆因瞄準龐大中國市場，該國旅遊局自今年3月底開始，全力招攬中國遊客，到中國各大城市推銷馬來西亞旅遊，當時定下國際旅客衝破1610萬人次目標，後來因為旅遊業興盛，又改為1800萬人次的目標。
而泰國在過去一年因為受到接二連二的詐騙園區負面新聞牽連，中國遊客對泰國怯步，令泰國在中國市場受挫，損失眾多觀光客。
馬來西亞旅遊局在過去一年費盡心思招攬國際旅客，包括提升國際市場品牌，包括數位媒體宣傳、折扣旅遊套餐、美食推廣、推廣體育和時尚文化等，而明年將主辦Routes Asia，連接不同航線網絡，加速推動市場增長。