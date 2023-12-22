羽球／戴資穎超狂殺球入選最佳好球 讓安洗瑩釘在原地望球興嘆
台灣羽球一姐「小戴」戴資穎在BWF年終總決賽拿下第4冠，成為15年來第一位達此壯舉的女單球員。先前小戴入選年終賽最佳反拍美技，最近再度入選年終賽最佳好球，戴資穎這記超狂殺球，把球后安洗瑩釘在原地，只能「望球興嘆」。
記者路皓惟/綜合報導
戴資穎在本屆羽球年終賽的歷程是峰迴路轉，先在小組賽一度陷入淘汰邊緣，並靠著印尼選手東宗取勝，驚險闖進四強。四強再次對陣安洗瑩，小戴在決勝局克服9分落後，最終以19：21、21：15、22：20逆轉擊敗安洗瑩，上演生涯至今最具代表性的一場逆轉秀。
四強賽對上安洗瑩可說是經典一戰，尤其戴資穎在第二局6：7落後時，安洗瑩將球吊到後場，接著戴資穎快速將球殺向對角，殺得安洗瑩措手不及，完全被釘在地板上，只能眼睜睜看著球落地；小戴這一球也入圍年終最佳殺球美技。
除了入選最佳殺球，戴資穎在年終賽決賽對戰瑪琳（Carolina Marin）時，次局小戴取得16：13領先，面對瑪琳放小球，戴資穎反手拍把球打到最到對角，落點十分刁鑽、犀利，同樣讓瑪琳措手不及，因而入選年終賽最佳反拍美技。
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