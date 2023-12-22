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美GDP下修降息機率增！美元貶破102　新台幣強升逾1角破31.2元

▲美元指數急跌失守102，亞幣主要貨幣齊揚，日圓兌美元一度升破142，新台幣兌美元今（22）日早盤也強升逾1角，並升破31.2元。（圖／記者顏真真攝）
▲美元指數急跌失守102，亞幣主要貨幣齊揚，日圓兌美元一度升破142，新台幣兌美元今（22）日早盤也強升逾1角，並升破31.2元。（圖／記者顏真真攝）

記者顏真真／台北報導

美國今（2023）年第3季經濟成長（GDP）表現不如預期，強化市場對聯準會明年降息的押注，美元指數急跌失守102，亞洲主要貨幣兌美元也彈升，日圓兌美元一度升破142價位，新台幣兌美元今（22）日早盤也升破31.2元，來到31.17元，強升1.12角。

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由於美國消費支出不如原先預估強勁，美國第3季度經濟成長低於之前預估的5.2%及市場預估的5.1%，也4.9％，低於先前第二次預估的5.2％與市場預估的5.1％，加深市場對明年降息的預期心理，美元指數失守102，下探101.7。

在美元指數急跌後，亞洲主要貨幣兌美元也出現反彈，其中日圓一度升破142，來到141.87兌1美元，目前在142.33震盪整理，韓元兌美元早盤也一度升至1294.86，目前在1301.1附近盤整，離岸人民幣兌美元一度下探7.14，目前在7.1461價位附近。

至於新台幣兌美元今日早盤也升值，以31.26元、升值2.2分開出，隨著亞幣彈升及台股開紅，加上年底出口商有實質拋匯需求，新台幣兌美元進一步升破31.2元，一度來到31.17元，強升1.12角，目前在31.184元震盪。

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