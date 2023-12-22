新莊中港大排聖誕燈海今晚亮燈 小白兔、麋鹿動物燈飾入景快搶拍
為迎接溫馨的耶誕佳節來臨，新莊中港大排近2公里的行道樹披上五彩繽紛燈海，並搭配麋鹿、小白兔等可愛俏皮的動物燈飾，將於今（22）日晚間5時起正式亮燈，邀請民眾與親朋好友同來逛逛耶誕氣氛滿滿的必拍景點，共創最溫馨的耶誕回憶。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府水利局長宋德仁表示，新莊中港大排整治有成，已經翻轉臭水溝印象，讓路過民眾或在地休閒散步的居民都能沉浸在多樣變化綠意盎然的風景，為使河廊呈現白天與夜晚不同景色，於夜間增加唯美的耶誕燈飾，非常適合攜家帶眷、情侶、朋友們一同來沉浸在繽紛綺麗的夜晚燈光氛圍中，享受難忘的耶誕時光。
新北市政府水利局表示，中港大排耶誕燈飾每晚亮點時間為晚上5時至10時，現場透過活潑可愛的小動物們燈飾妝點中港大排，並為行道樹披上水藍色、粉色與白色等璀璨閃亮的節慶燈飾，透過超過2000條以上的LED燈飾條，營造浪漫色調，打造夢幻的河廊新風貌，迎接民眾進入歡樂又溫馨的聖誕幻境，感受浪漫滿分的燈海造景。
新北市政府水利局補充說明，另外蘆洲鴨母港溝也有七彩絢爛的彩虹瀑布，搭配各式融入地景且絢麗多彩的光雕秀，成為拍照打卡的新熱點，歡迎民眾前往走訪，發現河廊夜景的美麗，感受濃厚的耶誕節慶氛圍。