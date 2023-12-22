監視中國動向！菲律賓使用日本製造新雷達系統 專家：恐激怒中國
隨著南海緊張局勢升溫，菲律賓為了監控中國動向，本週三（20日）配備了日本製的新雷達系統。這也是日本製造的防衛裝備首次在外國部署，東京在2014年放寬了在某些條件下允許國防出口的規定，特別是如果轉讓的設備有助於和平、國際合作或日本的國家安全。
國際中心賴正琳／綜合報導
據悉，這套由日本三菱電機（Mitsubishi Electric）製造的防空雷達系統已於20日開始運作，安裝在菲律賓最大島嶼西北海岸的新雷達系統可以一覽無餘地看到近幾個月來受到中國多次騷擾的海域。
智庫「太平洋論壇」（Pacific Forum）網絡安全與關鍵技術總監馬克‧馬納譚（Mark Manantan）告訴《日經亞洲》：「通過三菱交付的雷達系統，日本決心不僅在菲律賓，而且在東南亞其它國家重振其國防設備供應商的地位。」
菲律賓空軍表示，新雷達被設計為早期預警系統，可監視飛機或遠程操縱的飛行器，同時提供即時信息。在實施該現代化計劃之前，菲律賓使用的雷達可以追溯到美國之前在菲律賓運營軍事基地時。
由於中國和日本過去有複雜的歷史性紛爭，國際局勢專家指出，菲律賓在敏感時機使用日本的雷達設備恐激怒中國北京政府。