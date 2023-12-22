台灣首批碳權交易完成！ 玉山金參與購入5千噸　要用於這些地方

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玉山金已宣示2050年完成淨零，透過長期推動在業務發展過程中結合淨零、減碳思維與行動，並在今日參與首批碳權交易，購入5000噸碳權，將使用在自有大樓及零碳信用卡、零碳ATM等金融商品服務的碳抵換，打造零碳金融圈。
玉山金表示，在營運環境減碳上，自2017年起國內外所有營業據點已導入ISO14064溫室氣體盤查，針對重點排碳標的加強管理，導入綠建築理念，選用低汙染綠建材、低耗能電器用品及省水標章認證產品，更結合再生能源發展，逐步於行舍屋頂建置太陽能發電設備並導入綠色電力，降低建築耗能、提升能源使用效率並同時降低碳排放。
在信用卡的面向，自2019年起即針對每年新發行的信用卡進行碳中和，預計於2025年可將玉山市面流通信用卡全數轉換為零碳信用卡。此外，玉山已於2023年取得ATM交易碳足跡認證，盤查從原料、服務到廢棄等產品生命週期碳排放，並已完成碳抵換，讓顧客在玉山ATM的每筆交易都是碳中和的綠色交易。
玉山金控總經理陳茂欽表示，樂見台灣碳權交易進入下一個新的里程碑，市場機制是邁向淨零非常重要的環節。面對氣候變遷所帶來的巨大挑戰，玉山也將持續努力，透過資金引導加速產業淨零轉型並發揮金融影響力，將轉型的挑戰化為機會，攜手志同道合的顧客與合作夥伴，共同打造美好的淨零家園。