美股走高激勵台股早盤漲近70點 DRAM續強！航空雙雄亮眼
美股主要指數昨（21）日皆反彈，台北股市今（22）日也開高，早盤一度漲近70點，來到17613點。權值王台積電早盤漲5元，來到582元。今日面板雙虎大漲3.5%以上、IC設計、散熱模組皆表現亮眼。記憶體族群持續走高，其中品安飆漲停，華邦電、南亞科與晶豪科漲3%。另外，長榮航與華航漲幅也有2%以上。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數21日上漲322.35點，或0.87%，收37404.35點；那斯達克指數上漲185.92點，或1.26%，收14963.87點；標普500指數上漲48.4點，或1.03%，收4746.75點；費城半導體指數上漲110.93點，或2.77%，收4118.59點。
受到美股走高激勵，台北股市今日開盤走高，早盤一度漲近70點，來到17613點。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲5元，來到582元。同樣為晶圓代工的聯電在平盤附近、世界先進漲近1%、力積電漲2%多。其他電子股，如聯發科漲0.5%以上，台達電漲1%。面板股強勁，群創與友達漲3.5%以上。
今日記憶體DRAM持續走高，品安飆漲停，華邦電、南亞科與晶豪科漲3%，旺宏、創見與威剛漲逾2%。散熱模組表現也很亮眼，建準飆漲停，安鈦克、泰碩、動力-KY、協禧漲1到3%。IC設計同樣氣勢如虹，安國與神盾漲7%以上，安格、迅杰、系微、驊訊、群聯、智原、鈺創、創意漲1到6%。
今日華碩與宏碁拉回，弱勢跌0.5%與近2%。AI概念股表現差強人意，緯創、廣達、技嘉小跌、緯穎在平盤附近，英業達漲1%多。另外，華航、長榮航漲2%，星宇航空漲幅也有2%。