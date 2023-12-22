《玩命關頭》馮迪索被爆性侵女助理！事發2小時後將她解雇
以電影《玩命關頭》系列走紅的美國男星馮迪索，昨（21）日被爆出2010年拍攝《玩命關頭5》電影時，對前私人助理喬納森（Asta Jonasson）性侵犯，而且過了2小時後她就被解雇了。
記者薛羽彤／綜合報導
據《浮華世界》報導，訴訟文件指出，馮迪索的前助理喬納森近期在洛杉磯法院對馮迪索提告性侵，當時馮迪索在拍攝《玩命關頭5》，某一天深夜，喬納森被要求在馮迪索所住的飯店等候，待房內其他人離開後，馮迪索突然抓住喬納森的雙手拉到床上，不管女方拒絕，開始對她毛手毛腳，撫摸她的胸部還掀起她的裙子。礙於工作及人身安全考量，喬納森不敢激怒他，嚇得只能閉上眼睛。
事發2小時過後，喬納森接到馮迪索的妹妹、製作公司總裁薩曼莎（Samantha Vincent）的電話，通知她被解雇了。喬納森稱當初工作合約簽了保密協定，所以不能及時發聲；對於被控性侵，目前馮迪索尚未回應。
※【NOWnews 今日新聞
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