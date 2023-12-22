中國倒閉及失業潮不斷　打工人、業主都大嘆：今年冬天怎麼過

我是廣告 請繼續往下閱讀
有受訪者透露，以前覺得只要肯幹，一年賺幾萬塊錢還不是問題，但今年求職屢屢碰壁，讓他心生絕望，以廣州為例，他發現工地職缺今年少了很多，就連在隔壁城市工廠做工的朋友，也快3個月沒拿到薪水了。
化名張偉的中國男子才26、27歲，今年6月被電子廠裁員後就處於失業狀態，部分是因為工廠生意不好，另一個原因是廠方覺得「新來的更便宜」，這也反映底層勞工面對的另一個現實，不僅工作名額減少，彼此之間的競爭也更加險峻。現在網路上找工作，往往「口惠而實不至」，常常招聘的時候說高薪，進去卻完全不是那麼一回事，還說辭退就辭退。
報導提到，有些產業的就業情況可能還沒有到太糟糕，但更多像張偉這樣的工人正在失去議價權，往年同樣的工作，月薪還能有人民幣5千，今年被砍到4千還不一定有，讓他難以接受：「不好要工資了，失業的多了，人家就是愛來不來，有的是人找工作。」
有雲南受訪者原本做國營電腦系統的維護工作，今年5月因為家庭變故選擇從公司辭職，7月再出來找工作時感覺特別艱難，「基本投履歷就是石沉大海。會聯絡你的，也基本上就是保險公司這種刷業績的招募」，後來他報考了一家事業單位有編制的崗位，社區網格員、醫院資訊科和大學輔導員等，一個社區招聘15人，就有超過1000人去應考，「現在我報名參加的考試，人數都比我才畢業時多了至少5倍。很多招聘條件不符合的，都只能抱著碰運氣的想法去報名。」
不只很多人被迫失業，陷入關閉危機的企業也不少，有民營企業家透露，手上的房地產公司已經關了3家，員工人數從高峰時期的超過200人，到如今每家公司只剩少少幾人來維持並善後。他也發現很多離職員工，出去都找不到合適的工作，要找與原本待遇相似的職位非常困難，「實際上他們的技能都不差，但要找到一個新的職位，只能獲得原先1/3的收入，只有個別能拿到原先的50%；所以他們都不願意走，我只能減薪，但減薪他們也不願意走。」
報導指出，儘管外界很難從中國官方通報獲知今年企業，尤其是民企倒閉關停的全貌，但依然有不同行業的情形透過各種管道曝光，不管是打工人還是企業主，受訪者普遍對中國未來的經濟表示悲觀，甚至形容：「我覺得現在的中國和明末很像，經濟崩潰，社會矛盾，還有一個很有想法、做事卻不切實際的皇帝。」
時間已近年底，中國官媒宣傳即將到來的春運，但民間卻出現了不同的聲音，不少中國民眾都說，裁員潮、失業潮讓很多人提前返鄉，春運早就「提前開跑」了。還有被裁員的民眾直言根本不敢回家，「沒錢回家遭白眼，今年冬天還不知道怎麼過」。