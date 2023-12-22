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宗教卡含金量高！男性辦卡佔近7成　光關公卡廟內單筆均消4500元

▲宗教卡含金量高，更顛覆傳統，關公卡男性佔7成，持卡人消費力更不容小覷，廟內平均單筆消費金額達4500元。（圖／兆豐銀行提供）
▲宗教卡含金量高，更顛覆傳統，關公卡男性佔7成，持卡人消費力更不容小覷，廟內平均單筆消費金額達4500元。（圖／兆豐銀行提供）

記者顏真真／台北報導

國內信用卡市場競爭激烈，但宗教神明信用卡，由於結合宗教民俗、公益捐款與信用卡功能，甚至製卡時還會到廟宇過爐加持，可說是市場上剪卡率、呆卡率都低的信用卡，消費力更不容小覷，持卡人點燈捐款不手軟。以全台首張「關公卡」來說，男性辦卡佔近7成，持卡人廟內刷卡平均單筆竟可高達4500元，甚至透過網路進行線上點燈，平均單筆也可達2500元，在廟內買結緣品，平均單筆也刷出3700元的水準。

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目前國內有6大宗教卡，主流還是「媽祖卡」，包括台中銀行大甲媽祖平安卡、華南銀行大甲媽祖認同卡、合庫銀行鹿港天后宮認同卡及土地銀行白沙屯拱天宫媽祖認同卡及台灣企銀北港朝天宮認同卡，唯一關公卡則是兆豐銀行與桃園威天宮合作發行。

兆豐銀行總經理胡光華表示，由於宗教信用卡本身除了支付功能外，清一色都有公益捐款的功能，提撥幅度約從0.25%到1%不等，加上年度消費滿額都能獲得一整年的免費點燈，讓信徒能省去現場排隊的麻煩，民眾辦卡後的忠誠度通常高於一般信用卡，加上卡面往往是神明像，又都有過爐加持的平安符功能，辦了就幾乎不可能剪卡，有效卡率往往可以高達8成以上，也因此成為市場上剪卡率跟呆卡率都最低的信用卡。

不僅如此，兆豐銀行統計發現，辦卡族群出現相當有趣的現象，男女比差異高達7比3，且主要年齡並非傳統認知的長輩，反而4字頭佔最多數，高達34%，其次則是3字頭信眾，比例約27%；平均收入則以月入約4萬元者為大宗。

此外，宗教卡不只保平安，連持卡人消費力都不容小覷。以台灣首張關公卡來說，廟內的刷卡簽帳金額都相當驚人，平均單筆竟可高達4500元，甚至透過網路進行線上點燈，平均單筆也可達2500元，至於在廟內買結緣品，平均單筆也刷出3700元的水準，顯見宗教卡含金量驚人，無論是點燈、捐款或是買廟方商品，出手都不手軟，兆豐銀行也表示，隨著龍年點燈儀式起跑，憑卡可享10%折扣的優惠助攻下，預計將可再帶旺一波刷卡量。

兆豐銀行進一步分析關公卡的消費行為，發現最多交易筆數的店家竟然是統一超商，推測是信眾在宮廟附近7-11購買供品為主因，至於交易筆數第二高則是廟內刷卡，顯示信眾辦卡後忠誠度確實極高，會善用卡片的優惠在廟內捐款或點燈，甚至買結緣品，甚至帶動周遭的店家交易；若以最大簽帳金額排名來看，百貨量販則佔比高達30%居冠，其次則為醫療，佔比近10%。

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