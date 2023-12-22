宗教卡含金量高！男性辦卡佔近7成　光關公卡廟內單筆均消4500元

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兆豐銀行總經理胡光華表示，由於宗教信用卡本身除了支付功能外，清一色都有公益捐款的功能，提撥幅度約從0.25%到1%不等，加上年度消費滿額都能獲得一整年的免費點燈，讓信徒能省去現場排隊的麻煩，民眾辦卡後的忠誠度通常高於一般信用卡，加上卡面往往是神明像，又都有過爐加持的平安符功能，辦了就幾乎不可能剪卡，有效卡率往往可以高達8成以上，也因此成為市場上剪卡率跟呆卡率都最低的信用卡。
不僅如此，兆豐銀行統計發現，辦卡族群出現相當有趣的現象，男女比差異高達7比3，且主要年齡並非傳統認知的長輩，反而4字頭佔最多數，高達34%，其次則是3字頭信眾，比例約27%；平均收入則以月入約4萬元者為大宗。
此外，宗教卡不只保平安，連持卡人消費力都不容小覷。以台灣首張關公卡來說，廟內的刷卡簽帳金額都相當驚人，平均單筆竟可高達4500元，甚至透過網路進行線上點燈，平均單筆也可達2500元，至於在廟內買結緣品，平均單筆也刷出3700元的水準，顯見宗教卡含金量驚人，無論是點燈、捐款或是買廟方商品，出手都不手軟，兆豐銀行也表示，隨著龍年點燈儀式起跑，憑卡可享10%折扣的優惠助攻下，預計將可再帶旺一波刷卡量。
兆豐銀行進一步分析關公卡的消費行為，發現最多交易筆數的店家竟然是統一超商，推測是信眾在宮廟附近7-11購買供品為主因，至於交易筆數第二高則是廟內刷卡，顯示信眾辦卡後忠誠度確實極高，會善用卡片的優惠在廟內捐款或點燈，甚至買結緣品，甚至帶動周遭的店家交易；若以最大簽帳金額排名來看，百貨量販則佔比高達30%居冠，其次則為醫療，佔比近10%。