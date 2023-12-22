MLB／山本由伸傳出9年101億轉戰紐約洋基！超越Cole成最高薪球員
日職歐力士隊強投山本由伸，今天經由美國推特消息傳出，洋基隊打算以9年3億2600萬美元（約101億台幣）的天價跟他簽約，不過因為大都會隊、紅襪隊都已經確定不追逐山本，因此此消息也受到日本媒體大幅報導，若屬實，山本由伸將打破「酷斯拉」松井秀喜，成為洋基隊史最高薪日本球員，也成為洋基目前最高薪球員，超越王牌Gerrit Cole。
記者吳政紘/綜合報導
日本媒體《報知體育》搶先報導此消息，內文指出，一位叫做Ty Schmit的人物，直接點出山本由伸的薪資，洛杉磯道奇、紐約大都會都確定無緣爭取這位強投，不過對於推特消息，也有點半信半疑。
美國大聯盟資深記者Jon Heyman表示，目前還沒有聽到洋基隊對山本由伸的報價。
洋基隊相較道奇隊，也開出不錯條件，並且主帥Aaron Boone也直接拿他18號象徵王牌的球衣，作為見面禮，若是山本接受此合約，他將成洋基隊最高薪球員，超越Gerrit Cole在2019年跟洋基簽下的9年2400萬美元大約。
山本由伸的交涉期限為台北時間1月5日上午6時以前。
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