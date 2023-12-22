NBA／勇士感激Poole助球隊奪冠 主帥Kerr：我討厭和他之間的結局
金州勇士即將在下一戰對上華盛頓巫師，他們將來挑戰勝率重回5成，而這場比賽也將是Jordan Poole回歸球隊後的首戰。這位年輕後衛曾經是球隊的冠軍成員，但卻因為和Draymond Green之間的衝突，最終被球隊送走。回顧那起事件，勇士總教練Steve Kerr直言自己不喜歡和Poole分手的方式。
記者黃建霖/綜合報導
「回想起來，我討厭這件事的發生。」Kerr對《The Athletic》記者Anthony Slater這樣說，「我認為當事情發生之時，我們已經以我們認為可以處理的最好方式來處理它。 但事後看起來我們肯定可以做得更好。」
「我討厭Jordan在這裡的結局，因為他在此獲得了巨大的成功。我們和他之間的合作取得很多的成就，他幫助我們贏得了總冠軍，我們也幫助他成為一位冠軍、簽下一份大合約改變生活。這些都非常成功。但我討厭它結束的方式。」Kerr感嘆地說道。
在幫助勇士隊贏得8年內的第4座總冠軍金盃後，勇士和Poole簽下續約合約，準備讓他成為球隊未來的一部份。結果在發薪日的前幾天，他和Draymond Green在訓練時發生衝突、並被揮拳擊倒，8個月後他被交易到華盛頓巫師。
勇士射手Klay Thompson直言，勇士不可能在沒有Poole的情況下贏得2022年的總冠軍，「發生的事情很不幸，因為他幫助我們升起了另一幅冠軍錦旗橫。不過，時間將治癒所有傷口，勇士大家庭將永遠感激Poole。至少我是這樣的。」