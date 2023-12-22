新北板橋南雅南路自來水管爆裂水勢蔓延 警消急拉封鎖線搶救中
新北市板橋區南雅南路今（22）日凌晨路邊的自來水管線突然破裂，造成路面冒出大量的水勢滲到整個路面跟騎樓與蔓延，影響到長約50米、寬約4米的路面範圍，影響到1線車道，新北市災害應變中心獲報後立即啟動緊急應變機制，於現場成立前進指揮所，並拉起封鎖線實施周邊交通疏導管制禁止人車通行，新北市副市長朱惕之也趕抵現場，與各單位研訂後續搶修方案及相關民生供水措施，目前正由相關單位搶救處理中。
記者吳嘉億／新北報導
自來水公司人員表示，現場管線管徑為1100mm自來水管，鄰近受影響之店家約11戶，已先行用沙包防止水滲入；經勘驗後鄰近共有11處制水閥，將於全數關閉後，預計於10時開始進行開挖搶修，搶修過程維持單線雙向通車，呼籲市民配合改道通行，搶修過程將造成用戶停水情形，由區公所配合設置臨時供水站。
朱惕之到場邀集板橋區公所、水利局、經發局、自來水公司、台電公司、消防局召開會議，指示市府團隊及自來水公司等事業單位務必在最短時間內完成修復，以減少民生用水影響情形，並要求自來水公司針對自來水破管案件，調查受影響的店家損失情形，進行相關賠償事宜，市府團隊將會為市民安全善盡最嚴格的把關。
趕往現場了解的新北市議員黃淑君表示，經有關單位緊急處理後，目前現場封閉進行開挖搶修中，並將南雅南路、館前西路至縣民大道路段雙向封閉，所有車輛及9線公車（51,99,585,843,848,910,932,940F501）一律改道縣民大道，希望用路人可以盡量繞行，請民眾配合協助盡快恢復交通及民生供水需求。