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MLB／2024年新規則毀掉棒球？球員代表投反對票也無法改變事實

▲大聯盟（MLB）主席Rob Manfred頒佈2024年新制度。（圖／美聯社／達志影像）
▲大聯盟（MLB）主席Rob Manfred頒佈2024年新制度。（圖／美聯社／達志影像）

記者路皓惟/綜合報導

近年來美國職棒大聯盟（MLB）官方積極實施改革，常被球迷、媒體認為是在摧毀棒球傳統。今（22日）頒佈2024年賽季新制，包括投球限制時間縮短、投手丘會議減少等，雖然球員工會持反對意見，但仍無法阻止多數決的決策過程。

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隨著競技委員會決定2024賽季的規則變更，該委員會由6名球隊老闆、4名球員、1名裁判、共計11人組成，根據大聯盟球員工會理事長Tony Clark的說法，作為競技委員會代表的4名球員工會成員代表投票反對2024賽季的規則變更。

即使4名球員代表投反對票，仍無法阻止多數決的決策過程，因為只要6名老闆贊成，就能達到多數。Tony Clark認為，球員們的意見並未真正反映在最終決定中，並對這樣的背景下倉促決定更改規則表達了不滿的情緒。

Clark在聲明中表示：「球員們認為，緊接著2023年規則迎來重大變更後，沒有必要急於進行額外的修改，這對於球迷、球員以及場上的競爭並未帶來實質性的好處。」

Clark進一步表示：「2024賽季應該用於收集更多資訊，充分審查健康、安全和受傷等方面，以及減少的休息時間帶來的影響，我們球員工會正專注於這一點。」

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