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NBA／Jordan Poole遺憾離開勇士　Curry：外人難看清其中發生的事

▲勇士將和Jordan Poole進行受矚目的交手，勇士主將Stephen Curry受訪時認為當時發生的事情很複雜。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士將和Jordan Poole進行受矚目的交手，勇士主將Stephen Curry受訪時認為當時發生的事情很複雜。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士即將在23日於主場迎戰華盛頓巫師，球隊將和Jordan Poole進行受矚目的交手。雙方在今年季後分手的方式讓人感到遺憾，勇士主將Stephen Curry受訪表示，除非曾身在其中，不然很難了解具體發生的事情有多複雜。

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「你可以談論當初到底應該做出怎樣的懲罰，但除非你身處在其中、和這些人每天交流，以及經歷過我們內部的所有事情，否則很難明瞭其中有多複雜。」Curry這樣說道，「顯然，無論發生什麼，我們都會受到放大鏡檢視。在這種艱難的情況下，我們已盡力而為。」

勇士中鋒Kevon Looney和Poole一樣都是威斯康辛州密爾瓦基人，兩人關係密切。他指出Poole那一季場均可得到20分，幫助勇士在Stephen Curry一度陷入低潮時，仍打進季後賽。

Looney說，「在這種情況下，你能做的就只有這麼多了，特別是我們團隊受到這樣的關注和報導，加上內部影片的外流，我覺得我們已經盡力處理了。Draymond和JP都很專業。他們整個賽季都沒有再發生衝突過，他們可能會感到尷尬，但他們並沒有讓它影響他們在球場上的表現，依然在場上打得很賣力，仍然在場上配合。」

總教練Steve Kerr認為Poole的生涯本來很勵志，努力訓練和學習，贏得了一切，結果馬上落入深淵之中。自己確實為他身上所發生的事情感到不幸， 回首過去也認為球隊或許能夠處理得更好。

Poole在勇士隊期間經歷了幾次高潮和低潮，在他突破性的2021-22賽季，他以44.8%的命中率、場均得到18.5分，躋身進步年度最佳第六人的行列之中，也是備受矚目的後場新星。在該年季後賽，他場均出賽27.5分鐘內，以50.8%的投籃命中率、得到17分，幫助球隊奪冠。在隔年，他場均出賽30分鐘，投籃命中率43%，得到職業生涯新高的20.4分。

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