絕不走回鎖進中國回頭路！賴清德喊：把高雄打造成海洋國家首都

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陳其邁在致詞時先是一一介紹立委候選人，並喊出「八仙過海，團結一起走，一席都不能掉」口號。
賴清德到場時，與民眾拼出「走」，象徵走對的路，隨後上台致詞說，今天選擇從高雄出發，就是要向世界宣示台灣是海洋國家，台灣人民決心走向世界、捍衛民主康莊大道，絕對不走回鎖進中國、向威權低頭的回頭路，呼籲鄉親用實際行動，繼續拚、迎向勝利。
賴清德提到，要用具體國家願景帶給人民快樂、希望，因此用四天三夜環島行動，集合眾人力量，向國人宣示，要唱「唱土地的歌，拼咱的希望」、要選對的人，走對的路，讓賴蕭配高票當選、高雄全壘打、國會過半。
賴清德說，這次提出均衡台灣國家建設計劃，要讓每個縣市往前走、均衡發展，高雄擁有山、海、河、港優勢，也有豐富人文、自然資源，是有光榮歷史的城市，他要向大家承諾，若他當選一定會擴大建設、照顧高雄鄉親需求，未來會與陳其邁、8位立委合作，支持高雄成為科技大城、雙港大城、便捷大城，會透過三大主軸、九大建設，讓高雄成為海洋國家首都。
賴清德指出，高雄要變成科技大城，政府推動大南方科技S廊帶計畫，帶動產業、人才、投資移動，這是因為南台灣土地充分、水電供應無虞，加上南部縣市積極招商，讓科技業放心前進大南方，未來也將成為台灣新南向窗口，連結東南亞國家高速成長的市場，讓台灣南北平衡不再是口號。
第二個主軸部分，賴清德表示，高雄將會是雙港大城，他會發展海空雙港，包含高雄港第七貨櫃中心第二期工程預計明年5月啟用，將提升國際競爭力，會積極投入經費給前鎮小港、支持高雄國際機場新航廈建設計畫等。
賴清德最後說，第三個主軸則是讓高雄成為便捷大城，國際級城市必要擁有一流的便捷交通，未來將邁向輕軌成圓、捷運成網，推動捷運岡山路竹延伸線、捷運黃線等，同時國道七號高雄路段建設計畫已經核定，未來將提供高雄港便捷的聯外交通；此外，國道10號里港交流道至新威大橋新闢道路工程計畫，這對鄉村是大利多，可大幅縮短緊急醫療救護的時間，也能將農特產品產地直銷至消費者餐桌，降低運輸成本。
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