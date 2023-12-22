MLB／沒能成功延攬大谷翔平！勇士總管：做了對球隊最好的決定

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此外對於大谷翔平簽下一份為期10年7億美元（約220億台幣）合約，總管Alex Anthopoulos則直言，「外界對於大谷翔平將拿下多少價碼的合約有很多猜測，但回過頭來看該張約的淨值其實符合大多數的預期，不過讓所有人大吃一驚的還是7億美元這個數字，但最終該合約（的價值）還是符合應有的數字。」
有關大谷翔平的合約細節，《MLB Network》表示，大谷翔平在7億美元的合約中，有6.8億美元將在2034年至2043年延遲支付，這段期間每年領6800萬美元且不包含利息，大谷翔平透過場外的收入，每年約可獲得5000萬美元。
由於大谷翔平的合約中有高達6.8億美金為延遲付款，「吸血鬼」經紀人Scott Boras日前也分析表示，「道奇與大谷翔平簽下10年約，帳面上保證支付總額7億美元（約220億新臺幣）合約，但由於大量薪資為延遲支付，在豪華稅計算上這相當於現值4.6億美元合約，14日球員工會也公布計算結果，工會方面認為這張合約現值為4.38億美元合約。」
意思是大谷翔平簽下的這張合約，在現在價值只值4.6億美金（年均薪4608萬美元），但大谷翔平拿到此合約，總管Alex Anthopoulos則認為，「這是他應得的，大谷翔平理應拿到大聯盟史上最大合約」。
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