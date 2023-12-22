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MLB／沒能成功延攬大谷翔平！勇士總管：做了對球隊最好的決定

▲大谷翔平在15日加盟記者會上給出選擇道奇的主因，並說道「回顧過去10年，道奇球團只在乎勝利，而這理念跟我的想法一樣。」（圖／美聯社／達志影像）
▲大谷翔平在15日加盟記者會上給出選擇道奇的主因，並說道「回顧過去10年，道奇球團只在乎勝利，而這理念跟我的想法一樣。」（圖／美聯社／達志影像）

記者張志宇/綜合報導

隨著大谷翔平以7年10億美元加盟洛杉磯道奇，其中對於沒能爭取大谷翔平加盟，國聯強權亞特蘭大勇士總管Alex Anthopoulos也在近日受訪表示，「沒能追求大谷翔平選擇退出，我認為我做出對球團、球隊最好的選擇。」

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總管Alex Anthopoulos在接受《The Athletic》記者Jeff Schultz訪問時，談及沒能簽下大谷翔平的問題，並表示「大谷是名偉大的球員，而道奇也是一個很棒的團隊，我不能去評價球員與球團的決定，但我能做出對球隊最好的選擇，在經過分析後，我們更了解的是同分區的其他4支球隊。」

此外對於大谷翔平簽下一份為期10年7億美元（約220億台幣）合約，總管Alex Anthopoulos則直言，「外界對於大谷翔平將拿下多少價碼的合約有很多猜測，但回過頭來看該張約的淨值其實符合大多數的預期，不過讓所有人大吃一驚的還是7億美元這個數字，但最終該合約（的價值）還是符合應有的數字。」

有關大谷翔平的合約細節，《MLB Network》表示，大谷翔平在7億美元的合約中，有6.8億美元將在2034年至2043年延遲支付，這段期間每年領6800萬美元且不包含利息，大谷翔平透過場外的收入，每年約可獲得5000萬美元。

由於大谷翔平的合約中有高達6.8億美金為延遲付款，「吸血鬼」經紀人Scott Boras日前也分析表示，「道奇與大谷翔平簽下10年約，帳面上保證支付總額7億美元（約220億新臺幣）合約，但由於大量薪資為延遲支付，在豪華稅計算上這相當於現值4.6億美元合約，14日球員工會也公布計算結果，工會方面認為這張合約現值為4.38億美元合約。」

意思是大谷翔平簽下的這張合約，在現在價值只值4.6億美金（年均薪4608萬美元），但大谷翔平拿到此合約，總管Alex Anthopoulos則認為，「這是他應得的，大谷翔平理應拿到大聯盟史上最大合約」。

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