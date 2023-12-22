寒流-0.6°C太平山下雪！玉山更冷-5.7℃「下霧淞」　最大差別曝光

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雪是氣態水在冰晶表面凝華（氣態直接形成固態），逐漸構築一層層結晶，最終形成一片雪花。雲朵裡同時存在水的氣、液、固體，在達到特定溫度等條件下，「液態水表面蒸發的氣態水」速度高於「冰晶表面蒸發的氣態水」時，氣態水就會在冰晶表面逐漸結晶、形成雪花。
雪的形狀呈規則的水結晶狀，依當天濕度、氣溫，會有六角、柱、扇、針狀等變化，在氣象觀測上，雪的強度按特性分為「微雪」、「小雪」、「中雪」、「大雪」，「微雪」表示飄落的雪片，不足以讓表面全部遮蓋或全濕；「小雪」則是能見度到達或超過1公里以上；「中雪」是能見度小介於0.5公里至1公里而；「大雪」為能見度不足0.5公里。
🟡冰霰
冰霰主要是「過冷水」遇到觸發結晶的結晶核，例如微小塵埃、一顆冰晶時，會快速地在表面凍住、變成固體，此時雲朵裡其它的過冷水也會跟著持續此過程，最終形成一顆顆霰落下；而所謂的「過冷水」，定義為「溫度低於攝氏0度的水」，在地表時，水低於攝氏0度會結冰，但在高空雲層裡，可能會因爲缺乏觸發結晶的凝結核，因此水過冷水仍保持液態。
由於冰霰是急速凍結的物質，因此粒子內含有很多空氣，結構比較鬆散。形狀接近球狀，降落時空氣阻力較小，會像自由落體快速落下，霰一般會在下雪之前或與雪同時落下，當天空中出現白色固體降落速度不同，就是雪和霰同時落下的現象。
🟡霧淞
形成的原因，主要是「過冷的水點撞擊暴露物體上迅速凍結」，形成白色或乳白色不透明冰粒聚積物，相較於白霜，霧淞的密度大且質地較硬，主要由分散的冰粒構成，密度約每立方公分0.2至0.3克。