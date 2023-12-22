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寒流-0.6°C太平山下雪！玉山更冷-5.7℃「下霧淞」　最大差別曝光

▲台灣最高峰玉山今晨也下霧淞，山間美景宛如披上一層糖霜，中央氣象署也揭曉下雪、冰霰、霧淞該怎麼區分，冬季追美景前先看！。（圖／中央氣象署提供）
▲台灣最高峰玉山今晨也下霧淞，山間美景宛如披上一層糖霜，中央氣象署也揭曉下雪、冰霰、霧淞該怎麼區分，冬季追美景前先看！。（圖／中央氣象署提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

冬至遇上寒流強襲！宜蘭太平山國家森林遊樂園，昨（21）日晚間11點半氣溫降到-0.6度，園區內迎來今年第一場初雪，而台灣最高峰玉山今晨-5.7℃也開始下霧淞，山間美景宛如披上一層糖霜，對此，中央氣象署也揭曉下雪、冰霰、霧淞其實都是一種固態水，差別在於「形成的過程」不同

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▲（圖／中央氣象局）
▲下雪、冰霰、霧淞其實都是一種固態水，差別在於「形成的過程」不同（圖／中央氣象局）
🟡降

雪是氣態水在冰晶表面凝華（氣態直接形成固態），逐漸構築一層層結晶​，最終形成一片雪花​。雲朵裡同時存在水的氣、液、固體​，在達到特定溫度等條件下，​​「液態水表面蒸發的氣態水」​速度高於「​冰晶表面蒸發的氣態水​」時，氣態水就會在冰晶表面逐漸結晶、形成雪花​。

雪的形狀呈規則的水結晶狀，依當天濕度、氣溫，​會有六角、柱、扇、針狀等變化，​在氣象觀測上，雪的強度按特性分為「微雪」、「小雪」、「中雪」、「大雪」，「微雪」表示飄落的雪片，不足以讓表面全部遮蓋或全濕；「小雪」則是能見度到達或超過1公里以上；「中雪」是能見度小介於0.5公里至1公里而；「大雪」為能見度不足0.5公里。

▲ 南橫公路向陽路段今清晨天還沒亮就下雪了！其中向陽派出所屋頂上覆蓋厚厚積雪宛如童話小屋。（圖／民眾提供）
▲ 南橫公路向陽路段往年降雪畫面，向陽派出所屋頂上覆蓋厚厚積雪宛如童話小屋。（示意圖／民眾提供）
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▲冬至寒流發威！海拔2000公尺位於宜蘭的太平山國家森林遊樂園，在21日晚間11點半氣溫降到-0.6度，園區內開始飄雪。（圖/太平山莊提供）
🟡冰霰

冰霰主要是「過冷水」遇到觸發結晶的結晶核，例如微小塵埃、一顆冰晶時，會快速地在表面凍住、變成固體​，此時雲朵裡其它的過冷水也會跟著持續此過程​，最終形成一顆顆霰落下；而所謂的​「過冷水」，定義為「溫度低於攝氏0度的水」，​在地表時，水低於攝氏0度會結冰​，但在高空雲層裡，可能會因爲缺乏觸發結晶的凝結核​，因此水過冷水仍保持液態​​。

由於冰霰是急速凍結的物質，因此粒子內含有很多空氣，結構比較鬆散。形狀接近球狀，降落時空氣阻力較小，會像自由落體快速落下，霰一般會在下雪之前或與雪同時落下，當天空中出現白色固體降落速度不同，就是雪和霰同時落下的現象。

▲冰霰主要是「過冷水」遇到觸發結晶的結晶核，形狀接近球狀，降落時空氣阻力較小，會像自由落體快速落下。。（圖／氣象局玉山觀測站提供）
▲冰霰主要是「過冷水」遇到觸發結晶的結晶核，形狀接近球狀，降落時空氣阻力較小，會像自由落體快速落下。。（圖／氣象局玉山觀測站提供）
🟡霧淞

形成的原因，主要是「過冷的水點撞擊暴露物體上迅速凍結」，形成白色或乳白色不透明冰粒聚積物，相較於白霜，霧淞的密度大且質地較硬，主要由分散的冰粒構成，密度約每立方公分0.2至0.3克。​

▲玉山最低溫達攝氏零下8.2度，出現霧淞美景整片雪白。（圖／中央氣象署）
▲霧淞形成的原因，主要是「過冷的水點撞擊暴露物體上迅速凍結」，形成白色或乳白色不透明冰粒聚積物。（圖／中央氣象署）

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