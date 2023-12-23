愛吃媽媽的炒飯　圓孩童一個夢

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臺久企業總經理陳宗賢說，每年聖誕節公司內皆會舉辦交換禮物的派對活動，今年特別轉為公益活動，提供免費才藝課給弱勢家庭孩子，更邀員工一起幫孩童圓夢，實踐在地企業回饋社會的責任，員工超級有愛心，活動一公告，馬上全數認領完畢，還有沒認領到的人說，下次希望可以更多幫助小朋友，未來會持續響應，「今年剛好是公司50週年慶，幫孩童圓夢，覺得超級有意義。」
為了讓孩童能夠許下自己想要的聖誕願望，醫院社工多次前往愛加倍關懷協會，由協會老師指導孩童寫下「最需要、最想要、給家人」的禮物卡清單，有小一、小二的孩童，用注音寫下感謝大哥哥、大姊姊的話，再寫下聖誕禮物清單，有孩童許下希望米跟油，社工問他原因，孩童天真地說：「我好喜歡吃媽媽煮的炒飯，希望媽媽能夠多煮給我吃，但是家裡的米不夠。」
另外，有孩子說，他最想要的就是書包。他說，從書包從幼稚園開始背到現在小學三年級，一直無法換新的，人長高了，書包舊了、破了，希望自己一個新的書包，還有人希望筆袋、手帳筆記本、黏土、籃球，甚至有人想吃一餐麥當勞，許願卡片蒐集後，掛在大甲李綜合醫院大廳的聖誕樹上，讓人知道，社會角落還有一群家庭經濟不寬裕的孩童需要協助。
台中縣愛加倍關懷協會牧師王銘智指出，該協會內目前有20個孩童，大部分都是隔代教養、低收入戶、單親、新住民家庭的孩子，有的孩童注意力不集中或有特殊情況，家庭經濟力不足或失能，必須受到照顧，家長也不一定有能力，因此，協會關注他們的品格與課業，讓他們能平安健康的成長。這次募集禮物的活動發現，孩子很天真，也懂事的願意把禮物分享到家庭中。
為了讓孩童感受到更多溫暖與正向關懷，社團法人陪您育兒到樂齡教練協會特地設計三堂才藝課讓孩童手做聖誕花圈、繪畫聖誕賀卡，孩子跟著老師指導，天馬行空的創作，把內心的想法展現出來，有的人設計完作品，表示要送給家人分享，讓老師很感動。
聖誕節前夕，大甲李綜合醫院社工把募集到的禮物，送到協會給孩童，他們一看到精美的包裝，大聲尖叫直喊：「好漂亮喔！」接著小心翼翼拆開禮物，同時念著準備禮物給他們的大哥哥、大姊姊寫的卡片，每個小朋友難掩心中興奮地喜悅，開心的說：「謝謝您們幫我們圓夢。」小朋友們也手繪卡片感謝社會的資源。