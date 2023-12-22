智冠獨董反對與榮剛換股案！今早股價重挫跌停

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不過，今早智冠股價以跌停170元開出後鎖死，超過3000多張賣單排隊；榮鋼盤中翻黑，跌幅逾1%。
根據時報報導，智冠獨立董事莊璧華，對這起換股議案表示反對意見，他認為，智冠以「須先簽立保密承諾書為由，否則拒絕提供」，明顯牴觸證券交易法。此外，榮剛換股議案顯然有違反法令，嚴重損及公司與股東權益。
莊璧華指出，雙方進行股份交換的目的、必要性、預計效益，在議案內容沒有充分完整的詳實說明。而且智冠與榮剛營業項目不相關，如何建立策略聯盟關係？而會計師出具「股份交換比例合理性意見書」，雖提到智冠與榮剛因經營策略考量，希望藉由榮剛所屬的台鋼集團進行多元化布局，但為何不和母公司台鋼交換持股份，卻與業務無相關的榮剛交換？
此外，莊璧華也質疑雙方換股比例不合理。他認為，其價值與智冠股票市價明顯相差太大，嚴重低估智冠普通股每股價值，更質疑2023年只剩10天，他不理解，智冠不等會計師查核年報出爐，急著在年前進行股份交換的原因。
面對外界質疑，智冠也緊急發出聲明，並提到遊戲產業近年呈現停滯狀態，如何轉型是產業困難之處，台鋼集團對運動推展及支持，讓智冠認為運動休閒遊戲領域是未來走出泥沼的新藍海。以此說明與台鋼合作的原因。
聲明中還表示，智冠與榮鋼雙方議定閉鎖3年，因此評價上審視長期合理區間均價，不應跟隨今年11月底以來短期上漲股價，以此說明雙方換股細節的考量與原則。