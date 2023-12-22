柯文哲承諾捐出停車場租金 黃珊珊：120萬捐給新竹社會局
民進黨總統候選人賴清德萬里老家違建風波持續延燒，民眾黨總統候選人柯文哲也被爆料家族在新竹有一塊農業用地，卻鋪柏油成為停車場。柯文哲昨日表示，農地是近兩年才作為遊覽車停車場，他會補繳所得稅，要捐出租金所得也沒問題。柯文哲競選總幹事黃珊珊今（22）日表示，租金120萬元將捐給新竹市社會局。
記者呂炯昌／台北報導
柯文哲競選總部今日舉行「還給人民『住』的權力 人本的居住正義」，柯文哲日前說停車場的用地將刨除水泥，媒體關注後續進展，黃珊珊表示，花了時間跟地主去確認，民國95年（2016年）10月空照圖時是農地，96年6月整地停車，96年9月時已經劃社停車格，這些都是在柯文哲購入前的事，97年7月5個地主合資購入，同年9月5個地主辦理過戶，98年購入後原來地主租給九鼎建設，在97年時就已經有合約，一年一約，農舍已租給建設公司，每個月柯家分到租金是6250元，從民國98年開始到109年8月，遊覽車業者找地主表達承租意願，每半年租金是4萬375元，每月租金是6729元。
黃珊珊表示，他們已終止合約，每月租金收益農舍部分2009年至今約收租約105萬元，遊覽車租金從2020年開始租金約19萬8000元，總共是120萬元將捐給新竹市社會局。
黃珊珊也提到，停車塲場今天會入場依法刨除，回復農用，也會找專業律師處理後續處分給其他地主，取得差價也會捐給新竹市社會局。