新北歡樂耶誕城假日市集創215萬業績 本周「雪拚」最炫交換禮物
全台萬眾矚目冬季最大節慶盛事的新北歡樂耶誕城，將在本周末隨著耶誕節到來進入壓軸活動，其中板橋府中假日市集將在本週末23至24日舉辦壓軸尾聲「耶誕城假日市集—好炫派對」，邀請大家前來感受濃濃的節慶氣氛並「雪拚」最炫的聖誕交換禮物，消費購買店家出清最佳、最優惠的精緻商品。
記者吳嘉億／新北報導
新北市政府經濟發展局長何怡明表示，市府為了帶給大家前所未有的耶誕體驗，推出一系列活動，其中新北府中耶誕市集更擴大規模，從11月18日起連續7個週末，在府中重慶路行人徒步區辦理不同主題的假日市集，此次假日市集已創造超過215萬業績，不僅有效推廣新北優質產品，更可活絡在地商業發展，邀請各地好朋友把握週末時間，到新北共享耶誕氛圍。
新北市政府經濟發展局指出，市集特別精選13攤多樣化的特色產品，以新北觀光工廠的好炫禮品及群眾募資的原創商品為主題，還有新北群眾募資輔導計畫的原創商品展出；指出系列活動不僅打造歡樂的節慶氛圍，也為當地業者帶來了豐富的節慶商機，期待接下來能持續創造佳績。
新北市政府經濟發展局補充說明，耶誕市集以7大不同主題為亮點，每週末帶來新的驚喜，為節慶增添更多色彩，吸引更多市民參與，下週末還有壓軸場農漁會產品為主的「好青派對」，歡迎全家大手拉小手一起來，體驗不同的主題派對；週末兩日每天下午3時及5時更有限量發送耶誕小禮包，邀請大家把握最後的時間。想知道更多消息可到「來趣新北金發局」臉書或瀏覽經發局官網了解。