主帥透露親將18號球衣給山本由伸！洋基為成功延攬請松井秀喜遊說
日本最強投山本由伸爭奪戰進入最後廝殺，除了紐約大都會派老闆Steve Cohen親自會面外，今（22日）紐約洋基更由主帥Aaron Boone領軍會面，並在受訪時談起會面過程，指出自己將一件洋基「18號」條紋球衣遞給山本由伸，我知道那背號是他喜歡的，象徵王牌。
記者張志宇/綜合報導
根據《The Athletic》記者Brendan Kuty表示，洋基除了送球衣給山本由伸外，更請出洋基日籍名宿松井秀喜拍片遊說，主帥Aaron Boone表示，「希望山本由伸在看完松井秀喜的影片後，能認為在洋基打球、認為我們所追求的東西是重要的，就讓我們拭目以待。」
日前根據報導指出，洋基與山本由伸共會面過2次，分別在11日於山本由伸的經紀公司「Wasserman」集團所在的洛杉磯，第二次則是在上週日（17日）於紐約會面，今則是第三度會面，在面談中洋基對山本由伸印象深刻，且山本表現得很有自信，主帥Aaron Boone更直言「特別的傢伙。」
日媒認為洋基刻意將「18號」球衣給山本由伸，是一種尊重的表現，因為在日本「18號」是象徵王牌投手的背號，回顧過往日職球員挑戰美值得歷史上，黑田博樹效力洋基時就穿著18號，而田中將大在樂天金鷲時期也是穿著18號，前紅襪隊松坂大輔以及老虎隊的前田健太等日本投手也都是穿著18號。
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