▲肺炎鏈球菌第3階段12／25開打！　修杰楷擔衛教大使籲「全員接種PCV」

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肺鏈易引起多種侵襲性疾病 長者是感染高風險群肺炎鏈球菌感染不可忽視！台灣感染症醫學會理事長王復德表示，肺炎鏈球菌是社區型肺炎最常見的致病菌，一旦感染可能有高燒、咳嗽、胸痛等症狀，而且肺炎鏈球菌更有可能侵入原本應該無菌的部位，引起多種侵襲性疾病，導致「侵襲性肺炎鏈球菌感染症（IPD）」。
今年疾管署擴大長者公費肺炎鏈球菌疫苗接種政策，台灣疫苗推動協會榮譽理事長李秉穎表示，這對長者族群的保護效果將大有幫助，因為根據統計，65歲以上長者佔侵襲性肺炎鏈球菌感染症案例數約5成，而研究顯示，65歲以上長者感染後30天內死亡率約5－10%，住院治療的經濟負擔也會隨之增加。
公費疫苗接種政策跟上國際 12／25第三階段開打現行核准的肺炎鏈球菌疫苗有PCV13結合型和PPV23多醣體疫苗，李秉穎榮譽理事長表示，美國疾病管制署CDC早在多年前就建議，應先接種PCV13再接種PPV23，今年長者公費肺炎鏈球菌疫苗增加接種PCV疫苗，與國際接軌，長者是侵襲性肺炎鏈球菌感染症高風險族群，呼籲民眾應積極接種疫苗提升保護。
台灣感染管制學會理事長陳宜君提到，侵襲性肺炎鏈球菌感染症全年皆有病例，冬、春季是發病高峰，如今侵襲性肺炎鏈球菌感染症累積病例數是近3年來最高，提醒肺炎高危險族群（如：慢性肺病、腎病、糖尿病、吸煙者等 ）、一般成人也可自費接種疫苗提升保護力。
65歲以上長者第3階段公費肺炎鏈球菌疫苗將於12月25日開始實施，接種對象為曾經接種PPV23且間隔至少1年者，可公費接種1劑PCV13。李秉穎榮譽理事長建議，長者在接種肺炎鏈球菌疫苗時也可同時接種流感疫苗，完善保護力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=60330
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