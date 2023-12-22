挺賴清德老宅！蘇貞昌批：選戰不要沒人性「地方父母官別做太絕」

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蘇貞昌回應，賴清德的房子他有進去過，賴清德的媽媽過世的喪禮他有參加，賴清德是一個歹命的孩子，出生沒有幾個月爸爸就因為礦災在礦區過世，賴清德的媽媽辛苦拉拔六個孩子長大，「一個單親媽媽用打零工賺錢，建立一個遮風避雨的地方，當時也沒有區域計畫法，所以根本沒有違建的問題」。
蘇貞昌提到，這個房子跟把自己一個房子，投機取巧設立99個門牌，跟出外的大學生收高額租金，或是在良田上鋪水泥，來向遊覽車收鉅額的租金，真的天差地別。
蘇貞昌呼籲，若因選舉的惡質操作，讓礦工跟他的後代家人寢食難安，這實在不是一個地方父母官應該有的態度，選戰不再怎麼激烈都不要違反人性，應該要有點天理，政府面對這樣的事情不要做到太絕，選戰不要到沒有人性。
至於是否能比照蘇貞昌之前的專案先例？蘇貞昌指出，他做縣長時，台北縣有很多地方都有很多狀況，包含原住民在海濱有很多連接水電都不行，他作為一個地方父母官，都是盡量苦民所苦，能解決的都會解決。
蘇貞昌強調，賴清德的房子是在區域計畫法之前的房子，百姓都不想看到這樣的惡質操作。
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