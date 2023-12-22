柯文哲農地開挖出事業廢棄物 卓冠廷：挖到大秘寶高虹安得移送了
民眾黨2024總統候選人柯文哲日前遭爆出名下新竹市農地用來出租當停車場，新竹市政府認定後確認鋪設水泥地未做農地使用要求改正恢復農用後，在今（22）日現場進行開挖後，民進黨發言人、新北市議員卓冠廷隨即在臉書發文，曝光由新竹鄉親提供現場開挖挖到的磚頭、水泥、鋼筋等事業廢棄物照片，指出挖出「大祕寶」了，新竹市長高虹安得移送柯文哲，檢調也勢必要偵辦，推給民眾黨不分區立委提名人黃國昌也沒有用了。
記者吳嘉億／新北報導
卓冠廷臉書中開頭先提到「良田被毀！柯文哲農地挖到大秘寶，高虹安得移送柯文哲」，指出柯文哲的農地停車場今天早上開挖，挖到磚頭、水泥、鋼筋等事業廢棄物，這下歹誌大條，檢調勢必要偵辦；強調一塊特定農良田被毀，柯文哲是土地所有權人，現在要推給黃國昌也沒有用了。照片還標註是由新竹鄉親提供。
柯文哲是在日前被爆出在新竹擁有一塊隆恩段農牧用地，卻鋪設柏油、水泥變成大型遊覽車的停車場，對此柯文哲回應會盡速刨除水泥、讓土地回歸農地使用。
【決戰2024！三強鼎立前進總統府】
明年總統大選，賴清德、侯友宜、柯文哲，究竟誰會獲得最後勝利？最即時、最深度、最精采的2024大選報導，請鎖定《NOWnews今日新聞》大選專頁。