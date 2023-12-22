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MLB／大聯盟新賽季進一步限縮投球可用時間　倉促改制恐引起反彈

▲美國職棒大聯盟（MLB)今天公布2024年新制規定，其中數條規則將對投手造成深遠的影響。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國職棒大聯盟（MLB)今天公布2024年新制規定，其中數條規則將對投手造成深遠的影響。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

MLB美國職棒大聯盟今日公布2024年新制規定，包括投球限制時間縮短、投手丘會議減少，對此外界評價兩極，但球員方面顯然會認為有些太倉卒了，沒有必要在上一季的改動之後，立刻又在接著一個賽季再次改變規則。

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這次的新規定包括：壘上有人從20秒內出手縮短為18秒；宣判死球後，投手一收到新球，就將會直接開始計時；已經上丘熱身的投手必須面對至少一名打者，不能一球未投就被換下；跑壘區域變寬等等。

大聯盟上一季修改新制，確實收到不錯的成效，每場比賽平均節省了約24分鐘，每場比賽進行時間為2小時40分。具體做到了官方希望能夠縮短賽時的目的，但對於棒球比賽生態的衝擊，也造成了不少問題。

每位投手的投球機制不同，有人就是需要更多準備時間，雖然拖延比賽的情況需要禁止，但如今壘上有人18秒的準備時間，恐會破壞一些投手的節奏感，導致他們成績下滑、甚至因此受傷，是需要去注意的點。

讓觀眾欣賞更快節奏的棒球比賽，似乎已經是出於商業考量的共識，但大聯盟連兩季進行規則修改，在僅勉強試用一季的新規則後，就更激烈地啟用更多改動，恐怕將引起反彈。

有些聲音認為，需要更多賽季的參數，才能真正理解和收集這些規則造成的變化和影響所顯現出來的數字。但大聯盟方面顯然認為打鐵要趁熱，值得在新賽季就加強刺激、採取額外措施來加快比賽節奏。

大聯盟球員工會理事長Tony Clark在官方宣布這一消息後，稱球員工會方面對於這次規則改動持反面意見，但也表示由於未能在競爭委員會中獲得至少平等的投票權，球員們幾乎都確信自己的利益不能得到保障。

Clark也透露球員們強烈認為，繼上賽季對比賽基本規則進行了劇烈的改變之後，立即進行進一步的變動是沒有必要的，並且不會給球迷、球員或場上的比賽帶來任何有意義的好處。應利用新賽季收集更多數據，全面檢查縮短比賽時間對選手健康、安全的影響。

有一點應該可以確定，那就是在2027年賽季開始之前的下一次 CBA談判，這次規則改動及其影響肯定，肯定會被放入到討論和要求之中。

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