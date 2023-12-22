MLB／大聯盟新賽季進一步限縮投球可用時間　倉促改制恐引起反彈

我是廣告 請繼續往下閱讀
大聯盟上一季修改新制，確實收到不錯的成效，每場比賽平均節省了約24分鐘，每場比賽進行時間為2小時40分。具體做到了官方希望能夠縮短賽時的目的，但對於棒球比賽生態的衝擊，也造成了不少問題。
每位投手的投球機制不同，有人就是需要更多準備時間，雖然拖延比賽的情況需要禁止，但如今壘上有人18秒的準備時間，恐會破壞一些投手的節奏感，導致他們成績下滑、甚至因此受傷，是需要去注意的點。
讓觀眾欣賞更快節奏的棒球比賽，似乎已經是出於商業考量的共識，但大聯盟連兩季進行規則修改，在僅勉強試用一季的新規則後，就更激烈地啟用更多改動，恐怕將引起反彈。
有些聲音認為，需要更多賽季的參數，才能真正理解和收集這些規則造成的變化和影響所顯現出來的數字。但大聯盟方面顯然認為打鐵要趁熱，值得在新賽季就加強刺激、採取額外措施來加快比賽節奏。
大聯盟球員工會理事長Tony Clark在官方宣布這一消息後，稱球員工會方面對於這次規則改動持反面意見，但也表示由於未能在競爭委員會中獲得至少平等的投票權，球員們幾乎都確信自己的利益不能得到保障。
Clark也透露球員們強烈認為，繼上賽季對比賽基本規則進行了劇烈的改變之後，立即進行進一步的變動是沒有必要的，並且不會給球迷、球員或場上的比賽帶來任何有意義的好處。應利用新賽季收集更多數據，全面檢查縮短比賽時間對選手健康、安全的影響。
有一點應該可以確定，那就是在2027年賽季開始之前的下一次 CBA談判，這次規則改動及其影響肯定，肯定會被放入到討論和要求之中。