泰雅青年自創Rap挺侯康　怒批綠「執政8年沒腦袋、害死整個世代」

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侯友宜競選辦公室發言人呂家愷今天也現場rap了一段，並表示許多年輕人創作rap，都是社會寫實風格，今天釋出的rap，也是反映年輕世代對民進黨執政以來，最真實的感受，以及民眾心中最大共鳴，希望透過rap讓大街小巷都可以琅琅上口，更加清楚明年總統大選要選擇誰。
侯友宜競選辦公室發言人江怡臻表示，民進黨的壞，有目共睹，rap的每一句話，道盡民進黨執政八年來的諸多爭議、言行不一，嚴以律人、寬以待己的行徑，歌詞提到「跟對潮流，就能擠身上流，一起合汙同流，才是新的潮流」更是金句中的金句，就連民進黨自己也相當有感，呼籲年輕及所有世代，看清民進黨，用手中的選票讓民進黨下架。
此外，記者會中也再次播放反抹紅影片，強調侯友宜用生命捍衛中華民國青天白日，顧台灣的民主與自由，做事只有是非黑白，不會胡作非為，台灣人民期待的是兩岸和平，不能因為侯友宜主張兩岸要和平、要交流，民進黨就抹紅成賣台，「這不只是誣衊侯友宜，更是汙辱台灣人民的智慧！」
在記者會後，侯友宜競選辦公室發言人黃子哲也針對總統政見會轉播一事進行說明，黃子哲表示，接到許多民眾投訴，三立電視台選擇性轉播三名候選人發表政見的片段，相較賴清德部分一字不漏轉播，侯友宜的發言卻數次被切斷、插播廣告，必須對此表達遺憾跟譴責，有失媒體第四權客觀、衡平的立場，也侵害國人知的權利，擔心媒體淪為當權者工具，成為新的威權審查，大開民主倒車，NCC應針對該電視台偏頗轉播的方式予以回應。
黃子哲也提到，先前侯辦在三立電視台託播廣告，三立都已經同意上架並播出，結果背後竟疑似因綠營高層的政治黑手介入，導致廣告中途下架，這樣的媒體環境非常不健康、不正常。後續政見發表會中，希望電視台在轉播過程，要顧及媒體第四權角色跟人民知的權利，不要再當特定政黨的政治打手，用公正衡平原則來轉播。