7-11回憶殺！集點始祖「Hello Kitty磁鐵」回歸　6、7年級生秒懂

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7-11「Hello Kitty 50週年快閃購/集點送」自2024年1月1日上午11點起至2024年2月18日，贈品可兌換至2月20日，會員活動期間消費滿40元贈1點集點活動電子點數，集滿6點加價購1款。不列入贈點活動範圍包含，菸品、濾嘴、電視、金條行動隨時取等。
📍「限量3D光柵紀念磁鐵10入組（款式隨機）」：2024年1月1日(一)上午11:00起，消費不限金額+99元換購1組
📍「限量磁鐵收集板（共2款）」：2024年1月1日(一)上午11:00起，消費不限金額+399元換購1款；2024年1月8日(一)下午15:00起，集滿6點+399元換購1款。粉款、紅款2種選擇，可當磁鐵板、白板或掛畫，紅款是經典年代專屬磁鐵收集板，粉款為字母數字組合系列專屬磁鐵收集板。
📍「限量3D經典年代50款珍藏套組（附磁鐵板）」：2024年1月1日(一)上午11:00起，消費不限金額+999元換購；2024年1月8日(一)下午15:00起，集滿6點+999元換購。內含50款經典年代磁鐵與紅色款磁鐵收集板。3D紀念磁鐵經典年代系列珍藏套組，50款一次收集。
此外，7-11也以Hello Kitty 50週年為主題，推出其餘20款全新全店集點限量新品，包括「立體精品」系列主推立體造型籤紙扭蛋機存錢筒、水晶球音樂盒、絨毛造型面紙套、公仔時鐘小夜燈、積木萬年曆，打造沉浸式的粉萌立體生活小物；「外出旅遊」系列從膳魔師保溫保冷壺杯系列、美妝刷具組、手提筆電包、後背包、35W雙孔供應器到EVO安全帽、飾品一應俱全；「居家換新」系列有寢具、門簾各種可愛兼具實用的周邊商品。
此外，OK超商搶攻寒流低溫商機，今（22）日限定全台門市購買大杯莊園級美式／拿鐵，或大杯濃厚莊園級美式/拿鐵，不限冷熱，享同品項買二送一優惠。
並且OK超商與「三峽金牛角」合作，即日起門市引進金牛角麵包（售價35元），加入酥油利用它能讓糕餅更酥脆的特性，再結合法國麵包內在軟Q、有層次的口感，並製作成牛角形狀的麵包外形，烘焙出外酥內軟角脆、層次感豐富，又具有濃厚奶油香。