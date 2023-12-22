好年終自己爭！5妙招「刷存在感」　哭窮、放話也可以

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1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，時值歲末年終，正是公司行號考核員工績效表現的時候，而部門主管的評比意見也攸關著年終獎金發放多寡，常聽到職場如戰場，關鍵時刻必須使出五招大刷存在感，讓主管只記得你的好。
第一招 直白型
化身表格達人，將年度工作貢獻度數字化、量化，條例式說明自己的成績，讓數字說話，爭取年終最大化，絲毫不手軟。
第二招 哭窮型
動之以情攻心為上，編造故事有一套，一份薪水養家苦，倘若年終不理想，小孩讀書有困難，觸動主管惻隱之情。
第三招 巴結型
愈到年終歲末，勤幫主管跑腿買早餐、團購麻辣鍋，私人交情套路深，萬丈高樓平地起，豐厚年終獎金手到擒來。
第四招 放話型
說明為公司帶來的具體獲益，讓主管知道你是有「產值」的關鍵人才，清楚表態對年終是有期待的，弦外之音就是「若是領不好，年後就快閃」！
第五招 勤快型
雖然工作表現平凡無奇，但工作以外的雜事全都包，熱心團購、環境打掃，外加買便當訂飲料，勤能補拙揪感心，年終怎能給得少。
曾仲葳指出，隨著年終績效考核時刻逼近，許多上班族擔心年終獎金縮水，從領年終變成「零年終」，年終獎金代表的是企業主對上班族的表現評價，也同時反映公司的營運及獲利狀況，建議年終不如預期的朋友，與其埋怨公司與主管，不妨理性思考「轉職」的必要。
1111人力銀行目前有高達61.8萬筆工作機會，以「餐飲旅宿業」、「一般服務業」與「資訊科技業」的工作機會數高居前三名，時值歲末年終，產業求才若渴，曾仲葳呼籲，若有年後有轉職打算，可起身投出履歷，找到一間懂你價值的公司，為自己開闢新職場。