在超商刷卡消費注意了　5銀行限縮在7-11、全家支付方式

好年終自己爭！5妙招「刷存在感」　哭窮、放話也可以

▲時值歲末年終，正是公司行號考核員工績效表現的時候，而部門主管的評比意見也攸關著年終獎金發放多寡，常聽到職場如戰場，關鍵時刻必須使出五招大刷存在感。（圖／翻攝Pexels）
▲時值歲末年終，正是公司行號考核員工績效表現的時候，而部門主管的評比意見也攸關著年終獎金發放多寡，常聽到職場如戰場，關鍵時刻必須使出五招大刷存在感。（圖／翻攝Pexels）

記者許若茵／台北報導

在銀行擔任櫃員的網友日前在論壇發文表示，覺得越來越撐不住，每天睡前開始為了明天要上班而煩躁，原本預計撐到2月底，領完將近兩萬元的年終再走，但因為人手不足無法休假去面試，考慮是否裸辭再開始找工作，猶豫該為了年終再撐一個月嗎？

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此文一出引起版上熱心網友給意見「存款不夠的話建議不要現在離，年底的職缺真的很少」、「建議不要裸辭，請假去面試」、「我也是在銀行撐到領到年終才閃人」、「如果你已經很痛苦多那兩萬塊幹嘛呢」、「其實不用害怕裸辭，裸辭更方便排面試時間」、「兩萬而已不用想，自己開心最重要」！

1111人力銀行公關經理曾仲葳表示，時值歲末年終，正是公司行號考核員工績效表現的時候，而部門主管的評比意見也攸關著年終獎金發放多寡，常聽到職場如戰場，關鍵時刻必須使出五招大刷存在感，讓主管只記得你的好。

第一招 直白型
化身表格達人，將年度工作貢獻度數字化、量化，條例式說明自己的成績，讓數字說話，爭取年終最大化，絲毫不手軟。

第二招 哭窮型
動之以情攻心為上，編造故事有一套，一份薪水養家苦，倘若年終不理想，小孩讀書有困難，觸動主管惻隱之情。

第三招 巴結型
愈到年終歲末，勤幫主管跑腿買早餐、團購麻辣鍋，私人交情套路深，萬丈高樓平地起，豐厚年終獎金手到擒來。

第四招 放話型
說明為公司帶來的具體獲益，讓主管知道你是有「產值」的關鍵人才，清楚表態對年終是有期待的，弦外之音就是「若是領不好，年後就快閃」！

第五招 勤快型
雖然工作表現平凡無奇，但工作以外的雜事全都包，熱心團購、環境打掃，外加買便當訂飲料，勤能補拙揪感心，年終怎能給得少。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
曾仲葳指出，隨著年終績效考核時刻逼近，許多上班族擔心年終獎金縮水，從領年終變成「零年終」，年終獎金代表的是企業主對上班族的表現評價，也同時反映公司的營運及獲利狀況，建議年終不如預期的朋友，與其埋怨公司與主管，不妨理性思考「轉職」的必要。

1111人力銀行目前有高達61.8萬筆工作機會，以「餐飲旅宿業」、「一般服務業」與「資訊科技業」的工作機會數高居前三名，時值歲末年終，產業求才若渴，曾仲葳呼籲，若有年後有轉職打算，可起身投出履歷，找到一間懂你價值的公司，為自己開闢新職場。

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